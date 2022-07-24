«Родина» на своем поле сыграет против «Алании» в рамках второго тура Первой Лиги России. Матч состоится 24 июля, начало — 16:00 (мск). «Родина» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

«Бело-голубые» в минувшем сезоне выступали во втором дивизионе, где смогли показать себя во всей красе, что позволило сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице. Благодаря успешным результатам команда смогла повыситься до Первой лиги.

В летнее межсезонье новобранцы Первой лиги сменили главного тренера, который решил с командой задачу повышения в классе. Денис Бояринцев уступил место Дмитрию Парфёнову. Так же московский коллектив укрепился девятью игроками, среди которых полузащитник Адаев («Торпедо» Москва) и защитник Михаил Тихонов из «СКА-Хабаровска».

«Родина» в первом историческом матче в Первой Лиге особо не провалилась в поединке против казанского «Рубина» уступив со счетом 2:0, но и ничего особо и не показала.

Ожидать от команды какой-то сенсации в начале и не стоит. Волнение, отсутствие класса, борьба за выживание. Выглядеть достойно — одно. Набирать очки — совершенно другое.

«Алания»

В прошлом сезоне «Алания» немного не дотянула до стыковых матчей, заняв шестое место во втором по рангу футбольном дивизионе России. В межсезонье команду возглавил новый главный тренер — Заур Тедеев.

В первом матче нового сезона Первой Лиги «Алания» на своем поле принимала «Динамо» из Махачкалы. В этом поединке обе команды не показали никаких результативных действий и разошлись нулевой ничьей.

После ухода с поста главного тренера Спартака Гогниева об атакующем и красивом футболе можно забыть, такое впечатление оставил прошлый матч. Игра на вынос, никаких осмысленных передач, половина состава сидят в обороне.

Беспроигрышная серия «красно-желтых» составляет 5 поединков подряд во всех турнирах.

Прогноз и ставка

На победу «Родины» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Алании» — за 2.05.

Прогноз - «Родина» как минимум не сильнее своего нынешнего соперника. Обыграть даже такую «Аланию» во втором туре, на своем поле будет сенсационно. У подопечных Дмитрия Парфенова пока что период адаптации. Поэтому у «красно-желтых» есть большие шансы добыть такие важные 3 очка.

Ставка - Победа «Алании» за 2.05.