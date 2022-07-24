ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси мог бы остаться в «Барселоне» при другом сценарииЧто если бы «Барселона» никого не покупала семь лет Криштиану Роналду Бесполезная легенда. Почему Роналду больше не нужен топ-клубам Том АспиналлТоповые тяжеловесы Кертис Блэйдс и Том Аспиналл готовы устроить настоящую войну. Анонс карда UFC London
  • 22:04
    • «Зенит» разгромил «Крылья Советов», Мостовой оформил дубль
  • 23:54
    • Женская сборная Швеции вышла в полуфинал Евро
  • 23:00
    • «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо
  • 20:44
    • Ла Лига через суд потребовала расторгнуть контракт Мбаппе с ПСЖ
  • 19:56
    • Хачанов проиграл Алькарасу в 1/4 финала турнира в Гамбурге
  • 19:35
    • Шиманьский перешел в «Фейеноорд»
  • 16:52
    • Аслан Карацев проиграл Серундоло и не смог выйти в полуфинал турнира в Гамбурге
    Все новости спорта

    «Алании» пора набирать очки

    «Родина» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Первая Лига, 24 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Алания Прогнозы на Москва Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Родина» — «Алания»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Родина» на своем поле сыграет против «Алании» в рамках второго тура Первой Лиги России. Матч состоится 24 июля, начало — 16:00 (мск). «Родина» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Июля 2022 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 16:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •

    «Родина»

    «Бело-голубые» в минувшем сезоне выступали во втором дивизионе, где смогли показать себя во всей красе, что позволило сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице. Благодаря успешным результатам команда смогла повыситься до Первой лиги.

    В летнее межсезонье новобранцы Первой лиги сменили главного тренера, который решил с командой задачу повышения в классе. Денис Бояринцев уступил место Дмитрию Парфёнову. Так же московский коллектив укрепился девятью игроками, среди которых полузащитник Адаев («Торпедо» Москва) и защитник Михаил Тихонов из «СКА-Хабаровска».

    «Родина» в первом историческом матче в Первой Лиге особо не провалилась в поединке против казанского «Рубина» уступив со счетом 2:0, но и ничего особо и не показала.

    Ожидать от команды какой-то сенсации в начале и не стоит. Волнение, отсутствие класса, борьба за выживание. Выглядеть достойно — одно. Набирать очки — совершенно другое.

    «Алания»

    В прошлом сезоне «Алания» немного не дотянула до стыковых матчей, заняв шестое место во втором по рангу футбольном дивизионе России. В межсезонье команду возглавил новый главный тренер — Заур Тедеев.

    В первом матче нового сезона Первой Лиги «Алания» на своем поле принимала «Динамо» из Махачкалы. В этом поединке обе команды не показали никаких результативных действий и разошлись нулевой ничьей.

    После ухода с поста главного тренера Спартака Гогниева об атакующем и красивом футболе можно забыть, такое впечатление оставил прошлый матч. Игра на вынос, никаких осмысленных передач, половина состава сидят в обороне.

    Беспроигрышная серия «красно-желтых» составляет 5 поединков подряд во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Родины» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Алании» — за 2.05.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - «Родина» как минимум не сильнее своего нынешнего соперника. Обыграть даже такую «Аланию» во втором туре, на своем поле будет сенсационно. У подопечных Дмитрия Парфенова пока что период адаптации. Поэтому у «красно-желтых» есть большие шансы добыть такие важные 3 очка.

    Ставка - Победа «Алании» за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Ювентус — Чивас Гвадалахара
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Тим — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урава Ред Даймондс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уфа — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Музетти — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Паневежис — Кауно Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лиетава Йонава — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нарва Транс — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Родина» — «Алания»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Алании» пора набирать очки
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры