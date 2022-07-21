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    Соперники обменяются голами?

    «Валмиера» — «Шкендия». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Валмиера» — «Шкендия»
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    «Шкендия»
    В четверг, 21 июля «Валмиера» на своём поле сыграет против «Шкендии» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 18:00. «Валмиера» — «Шкендия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Valmieras FC
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Valmieras FC 18:00 Шкендия Шкендия
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Валмиера»

    «Валмиера» начинает свою еврокампанию со 2-го отборочного раунда Лиги конференций. В сезоне 2021 — команда завоевала серебро. Ну а первые медали чемпионата Латвии «Валмиера» завоевала в 2020 — это была бронза.

    Сезон 2021. Латвийский клуб в 28 матчах набрал 62 очка. От действующего чемпиона РФШ отставание составило 4 балла. В чемпионате были одержаны 19 побед и 5 игр завершились миром.

    Новый сезон в Латвии в самом разгаре. «Валмиера» стремится к первому чемпионскому титулу. После 21-го тура клуб лидирует в турнирной таблице — в активе команды 53 очка. Преимущество над РФШ — 5 пунктов.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    16 июля, «Валмиера» провела домашний матч во внутреннем первенстве и одержала крупную победу над командой «Даугавпилс» (5:1).

    В прошлом году команда не смогла преодолеть первый раунд Лиги конференций. «Валмиера» была бита литовской «Судувой» (1:2). Теперь сезон новый и новая битва. Соперник в Лиге конференций — «Шкендия».

    «Шкендия»

    А вот «Шкендия» стартовала в отборе Лиги конференций с первого раунда. Македонская команда одолела армянский клуб «Арарат» (4:2 — по сумме двух матчей).

    Первая встреча соперников завершилась победой «Шкендии» (2:0). А во второй команды разошлись миром (2:2).

    В прошлом сезоне «Шкендия» провалила еврокамапанию. Сначала было поражение от словенской «Муры» (0:4) в Лиге чемпионов, а затем неудача с ФК «Рига» (0:3) — в Лиге конференций.

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    • Чемпионат Северной Македонии пока не стартовал. Сезон скоро начнется. По итогам минувшего первенства «Шкендия» завоевала бронзовые медали.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валмиеры» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Шкендии» оценивают в 3.56

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    Как показывает практика «Валмиера» дальше одного раунда еврокубков не проходит. Два участия — два поражения. От польского «Леха» и литовской «Судувы».

    «Шкендия» тоже не блещет результатом на евроарене. Провальный прошлый сезон и надежды на новый. Македонцы любят забивать, они доказали это в противостоянии с «Араратом».

    Наши прогноз и ставка — «Шкендия» не проиграет, 2Х с коэффициентом 1.76

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Валмиеры» и «Шкендии» за 1.79

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    «Валмиера» — «Шкендия»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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