Жеребьевка 3 раунда еврокубков 2022/2023

18 июля клубы с постсоветского пространства узнали потенциальных соперников по третьему отборочному ранду Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Давайте знакомиться с возможными парами следующей стадии квалификации.

Лига чемпионов

«Динамо» (Украина)/«Фенербахче» (Турция) vs «Штурм» (Австрия)

Киевский клуб в отборе идет по пути представителей лиг. В случае успешного выступления против турецкого «Фенербахче», в 3-м раунде Лиги чемпионов «Динамо» встретится со «Штурмом». Австрийская команда — серебряный призер своей страны.

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Первый матч будет сыгран дома 2/3 августа. Ответный в гостях — 9 августа.

Своих потенциальных соперников узнали и ведущие клубы своих стран: «Карабах», «Шериф», «Жальгирис» и «Пюник».

«Карабах» (Азербайджан)/«Цюрих» (Швейцария) vs «Ференцварош» (Венгрия)/«Слован» (Словакия)

«Марибор» (Словения)/«Шериф» (Молдавия) vs ХИК (Финляндия)/«Виктория»

«Линфилд» (Северная Ирландия)/«Буде-Глимт» (Норвегия) vs «Жальгирис» (Литва)/«Мальме» (Швеция)

«Црвена Звезда» (Сербия) vs «Пюник» (Армения)/«Дюделанж» (Люксембург).

Лига Европы

Второй по значимости клубный турнир УЕФА стартует с 3-го отборочного раунда. В Лиге Европы на этой стадии клубы с постсоветского пространства не получают автоматическую путевку.

В этом квалификационном раунде сыграют неудачники 2-й стадии Лиги чемпионов. Вашему вниманию потенциальные пары не чужих для нас команд.

«Динамо» Киев globallookpress.com

«Динамо» Киев, предположим проиграет турецкой команде. Тогда украинский клуб в Лиге Европы ожидает битва против «Словацко» из Чехии.

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Еще одной парой может стать армяно-литовское сражение. Пути «Пюника» и «Жальгириса» могут сойтись, если клубы потерпят поражения от «Дюделанжа» и «Мальме».

«Линфилд» (Северная Ирландия)/«Буде-Глимт» (Норвегия) могут встретиться в Лиге Европы с проигравшим пары «Карбах» (Азербайджан)/«Цюрих» (Швейцария).

И любопытный жребий. В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов потенциальным соперником «Шерифа» может стать ХИК (Финляндия) или «Виктория» (Чехия) . Это если тираспольский клуб уступит «Марибору» во втором раунде Лиги чемпионов.

Лига конференций

25 команд с постсоветского пространства узнали потенциальных оппонентов и по 3-му раунду Лиги конференций. К слову, 5 клубов перебрались сюда из Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

По этой сетке турнира играют исключительно чемпионы своих стран. С остальными участниками Лиги конференций — не по пути. Разве что дороги могут пересечься в групповой стадии турнира.

«Викингур» (Исландия)/ТНС (Уэльс) vs «Лех» (Польша)/ «Динамо» Батуми (Грузия)

РФШ (Латвия)/«Хибернианс» (Мальта) vs «Левадия» (Эстония)

«Тирана» (Албания)/ «Зриньски» (Босния и Герцеговина) vs «Тобол» (Казахстан)/«Линкольн» (Гибралтар).

«Шахтёр» (Белоруссия) vs «Клуж» (Румыния)/«Интер Эскальдес» (Андорра).

Путь представителей лиг

А еще есть путь представителей лиг. Здесь в общей корзине отбираются сербряные и бронзовые призеры, обладатели Кубков и клубы, входящие в топ-4 своих стран:

Интерес вызывают три пары, в которых могут встретиться в очной дуэли клубы из СНГ.

«Милсами» globallookpress.com

Например, «Ворскла» и «Валмиера» или «Лиепая» с «Милсами», или «Арарат-Армения» против «Пайде».

АИК (Швеция)/«Ворскла» (Украина) vs «Валмиера» (Латвия)/«Шкендия» (Северная Македония)

КуПС (Финляндия)/«Милсами» (Молдавия) vs «Лиепая» (Латвия)/«Янг Бойз» (Швейцария)

«Арарат-Армения» (Армения)/«Пайде» (Эстония) vs «Янг Бойз» (Швейцария)

С остальными парами можно ознакомиться ниже:

«Спартак» (Словакия)/«Ньютаун» (Уэльс) vs «Ракув» (Польша)/«Астана» (Казахстан)

«Судува» (Литва)/«Виборг» (Дания) vs «B36» (Фарерские острова)/«Тре Фиори» (Сан-Марино)

«Ботев» (Болгария)/«АПОЭЛ» (Кипр) vs «Кызылжар» (Казахстан)/«Осиек» (Хорватия)

«Викингур» (Фарерские острова)/«ДАК-1904» (Словакия) vs «Сабуртало» (Грузия)/«Стяуа»

(Румыния)

«Ружомберок» (Словакия)/«Рига» (Латвия) vs «Жил Висенте» (Португалия)

Все прогнозы на Лигу конференций

«Зиря» (Азербайджан)/«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) vs «Гомель» (Белоруссия)/«Арис» (Греция)

«Мольде» (Норвегия)/«Эльфсборг» (Швеция) vs «Кайрат» (Казахстан)/«Кишварда» (Венгрия)

«Арис» (Кипр)/«Нефтчи» (Азербайджан) vs «Рапид» (Австрия)/«Лехия» (Польша)

«Лугано» (Швейцария) vs «Ракув» (Польша)/«Астана» (Казахстан)

«Заря» (Украина) vs «Влазния» (Албания)/«Университатя Крайова» (Румыния)

«Копер» (Словения)/«Вадуц» (Лихтенштейн) vs БАТЭ (Белоруссия)/«Коньяспор» (Турция)

«Фехервар» (Венгрия)/«Габала» (Азербайджан) vs «Петрокуб» (Молдавия)/«Лачи» (Албания)

Матчи 3-го раунда Лиги конференций и Лиги Европы состоятся в начале августа. Первые игры запланированы на 4 августа, ответные — на 11 августа.