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    «Судува» даст бой сопернику?

    «Судува» — «Виборг». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Судува» — «Виборг»
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    «Судува»
    «Судува» дома принимает «Виборг» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 19:30 (мск). «Судува» — «Виборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Судува
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Судува 19:30 Виборг Виборг
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Судува»

    «Судува» как серебряный призер чемпионата Литвы стартует со 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

    В минувшем сезоне литовского первенства «Судува» провела 36 матчей: 21 победа и 7 ничьих. До чемпиона «Жальгириса» не хватило 9 очков.

    Коэффициенты матча Судува — Виборг

  • 1
  • 5.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    В Литве сейчас полным ходом идет новый розыгрыш. «Судува» в турнире идет на 5 строчке. Матчи с участием этого клуба пока переносятся, в связи с выступление коллектива в еврокубках.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Прошлый сезон литовцы также провели в Лиге конференций. «Судува» дошла до 2-й стадии квалификации еврокубка. Споткнулись на польском клубе «Ракув» (3:4 — по пенальти).

    «Виборг»

    Седьмой клуб датского футбола — может похвастаться редкими достижениями. В далеком 2000-м «Виборг» выигрывал Кубок и Суперкубок Дании.

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    • В том же сезоне команда дебютировала в еврокубках. Это был Кубок УЕФА. В 1-м раунде «Виборг» одолел московский ЦСКА (1:0). А во 2-м уступили испанскому «Райо Вальекано».

    С тех пор прошло 22 года. «Виборг» возвращается на международную арену.

    Прогноз и ставка

    На победу «Судувы» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Виборга» — за 1.55

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    «Виборг» — «темная лошадка», у команды мало опыта в еврокубках

    «Судува» несмотря на низкий коэффициент, должна обыгрывать соперника.

    Ставка — победа «Судувы» с коэффициентом 3.40

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    «Судува» — «Виборг»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Судува» даст бой сопернику?
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