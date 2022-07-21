«Судува» дома принимает «Виборг» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 19:30 (мск). «Судува» — «Виборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Судува»

«Судува» как серебряный призер чемпионата Литвы стартует со 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

В минувшем сезоне литовского первенства «Судува» провела 36 матчей: 21 победа и 7 ничьих. До чемпиона «Жальгириса» не хватило 9 очков.

Коэффициенты матча Судува — Виборг 1 5.80 X 3.70 2 1.65 Ставка

В Литве сейчас полным ходом идет новый розыгрыш. «Судува» в турнире идет на 5 строчке. Матчи с участием этого клуба пока переносятся, в связи с выступление коллектива в еврокубках.

Все прогнозы на Лигу конференций

Прошлый сезон литовцы также провели в Лиге конференций. «Судува» дошла до 2-й стадии квалификации еврокубка. Споткнулись на польском клубе «Ракув» (3:4 — по пенальти).

«Виборг»

Седьмой клуб датского футбола — может похвастаться редкими достижениями. В далеком 2000-м «Виборг» выигрывал Кубок и Суперкубок Дании.

В том же сезоне команда дебютировала в еврокубках. Это был Кубок УЕФА. В 1-м раунде «Виборг» одолел московский ЦСКА (1:0). А во 2-м уступили испанскому «Райо Вальекано».

С тех пор прошло 22 года. «Виборг» возвращается на международную арену.

Прогноз и ставка

На победу «Судувы» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Виборга» — за 1.55

«Виборг» — «темная лошадка», у команды мало опыта в еврокубках

«Судува» несмотря на низкий коэффициент, должна обыгрывать соперника.

Ставка — победа «Судувы» с коэффициентом 3.40