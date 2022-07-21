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    Ждать ли мини-сенсации от «Милсами»?

    «КуПС» — «Милсами». Прогноз, ставка (к. 3.64) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Милсами»
    «КуПС» на своём поле сыграет с «Милсами» в рамках первой игры второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 19:00 (мск). «КуПС» — «Милсами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    КуПС
  • Лига Европы. Квалификация
    •  КуПС 19:00 Милсами Милсами
  • Молдавия. Национальный дивизион
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    «КуПС»

    «КуПС» в первом раунде Лиги конференций смог выбить из турнира грузинскую команду «Дила Гори» (2:0 — сумма двух встреч).

    В прошлом году «канарейки» также выступили в квалификации ЛК. Финский клуб дошёл до 4-го отборочного раунда, преиграв на пути армянский «Ноа», украинскую «Ворсклу» и «Астану» из Казахстана.

    В шаге от группвого этапа Лиги конференций. Решающий шаг на пути к успеху футболистам «Куопио» не позволил сделать немецкий «Унион».

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    В чемпионате Финляндии смена лидера. Чемпионскую гонку возглавил «КуПС», после победы над «Лахти» (4:0)

    «Милсами»

    Лига конференций удачно стартовала для «Милсами». «Орлы» после гостевой игры в Литве (0:0) и домашней победы над «Паневежисом» (2:0) вышли в следующий этап отбора.

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    • Теперь оргеевский клуб мечтает о выходе в 3-й раунд еврокубка. Для «Милсами» — это будет удачный евросезон, если обыграет финнов в предстоящей дуэли.

    В прошлом сезоне молдавский клуб дошёл до 2-го раунда Лиги конференций. Сначала «Милсами» обыграл боснийский «Сараево» (1:0), а затем уступил шведскому «Эльфсборгу» (0:9).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают в этом поединке предпочтение хозяевам. Они предлагают поставить на победу команды «КуПС» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Милсами» — за 10.50.

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    «КуПС» с трудом переиграл представителя грузинской высшей лиги.

    «Милсами», в свою очередь разобрался с представителем литовского чемпионата. У оргеевского клуба мало шансов на проход дальше по турнирной сетке Лиги конференций. Но всё же можно рискнуть и сделать выбор в пользу «Милсами.

    Наши прогноз и ставка — "Милсами" не проиграет — Х2 с коэффициентом за 3.64

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    «КуПС» — «Милсами»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Ждать ли мини-сенсации от «Милсами»?
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