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    «Арис» разгромит соперника и не пропустит?

    «Арис» — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, квалификация, Лига конференций, 21 июля 2022 года

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    «Арис»
    «Арис» на своем поле примет «Гомель» в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится 21 июля. Начало — в 21:00 (мск). «Арис» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арис»

    Бронзовый призёр греческой Суперлиги. «Арис» в минувшем чемпионате провел 36 матчей: 18 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Клуб из Салоник набрал 62 очка, что на два меньше, чем у серебряного призера ПАОКа.

    «Арис» Салоники — один из самых популярных клубов Греции. Клубу пришлось в начале 2000-х покинуть высший эшелон греческого чемпионата. Для возвращения в элиту «Арису» пришлось поиграть еще пару сезонов.

    Второй год подряд клуб сыграет в квалификации Лиги конференций. В прошлом сезоне «Арис» завершил участие в еврокубках, так и не успев начать.

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    Во 2-м раунде греки уступили «Астане» из Казахстана (2:3 — по сумме двух встреч, поражение в дополнительное время).

    «Гомель»

    Сезон 2021 — стал для «Гомеля» одним из самых удачных в белорусском чемпионате. Клуб не только вернулся в элитный дивизион, но и занял по итогам регулярного первенства 4 место.

    До бронзовой медали в завершившемся сезоне не хватило 3 очков.

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  • 19/07/2022

    • В Белоруссии проходит чемпионат-2022. Турнир на экваторе. В 15-м туре «Гомель» потерпел крупное поражение от «Минска» (0:3). В таблице коллектив расположился на 8-м месте.

    В последний раз «Гомель» играл в еврокубках 10 лет назад. В далеком 2012-м белорусский клуб дошел до 3-го раунда Лиги Европы, где уступил именитому «Ливерпулю» (0:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в белорусскую команду. На «Арис» предлагают поставить за 1.10, на ничью за 7.90, а на «Гомель» — за 26.00

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    Греческий «Арис», конечно фаворит пары. Команда постоянно находится в еврокубковом тонусе.

    «Гомель» отдаст инициативу и наверняка будет играть вторым номером. И скорее всего белорусский клуб не сможет сохранить ворота в неприкосновенности.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71

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    «Арис» — «Гомель»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Арис» разгромит соперника и не пропустит?
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