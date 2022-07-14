«Лиепая»
Бронзовый призёр чемпионата Латвии идёт на 4-м месте в новом сезоне. В 20-ти матчах «Лиепая» одержала 12 побед и набрала 40 очков. Разница голов составляет +20. От лидера чемпионата «Валмиеры» отставание составляет 10 баллов.
Внутренний чемпионат возобновляется после двухнедельной паузы. 17 июля «Лиепая» проведёт гостевую игру против «Спартака» из Юрмалы.
Первый матч в Лиге чемпионов латвийский коллектив проиграл с минимальным счётом «Гилани» из Косово (0:1). Если «Лиепая» хочет продолжить выступление в еврокубках нужно дома обыгрывать соперника в 2 и более мячей.
Все прогнозы на Лигу конференций
В еврокубках латвийский коллектив пока не блещет оптимизмом. Потолок команды — второй раунд. Лучший сезон в истории клуба — предыдущий. Во второй стадии квалификации «Лиепая» уступила лишь «ЦСКА» из Болгарии. Основное время двухматчевой дуэли завершилось безголевой ничьей и потерпела итоговое поражение в серии пенальти (1:3).
«Гилани»
Для команды из Косово — победа над латвийским клубом историческая. «Гилани» одержал первую победу в еврокубках.
Исход первого поединка решил всего один гол. Победный мяч забил Альберт Дабикай.
2 года назад «соколы» играли в первом раунде Лиги Европы. Тогда «Гилани» уступил кипрскому АПОЭЛу (0:2 — в дополнительное время).
Счастливчик пары «Лиепая» — «Гилани» во 2-м раунде Лиги конференций встретится со швейцарским клубом «Янг Бойз».
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиепаи» в этом матче можно поставить за 1.57, ничья оценена в 3.76, а на успех «Гилани» — за 5.75.
Несмотря на статус фаворита, футболисты «Лиепаи» вряд ли смогут отыграть отставание в счёте. «Гилани» же в свою очередь настроены закрепить успех первого поединка дуэли.
Наши прогноз и ставка — победа «Гилани» за 5.75