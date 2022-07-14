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    «Гилани» повторит успех первого матча?

    «Лиепая» — «Гилани». Прогноз, ставка (к. 5.75) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    ФК «Лиепая»
    «Лиепая» на своём поле сыграет против «Гилани» в рамках второго матча квалификации Лиги конференций. Матч состоится 14 июля, начало — 17:00 по мск. «Лиепая» — «Гилани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Лиепая
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Лиепая 17:00 Гнилане Гнилане
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    «Лиепая»

    Бронзовый призёр чемпионата Латвии идёт на 4-м месте в новом сезоне. В 20-ти матчах «Лиепая» одержала 12 побед и набрала 40 очков. Разница голов составляет +20. От лидера чемпионата «Валмиеры» отставание составляет 10 баллов.

    Внутренний чемпионат возобновляется после двухнедельной паузы. 17 июля «Лиепая» проведёт гостевую игру против «Спартака» из Юрмалы.

    Первый матч в Лиге чемпионов латвийский коллектив проиграл с минимальным счётом «Гилани» из Косово (0:1). Если «Лиепая» хочет продолжить выступление в еврокубках нужно дома обыгрывать соперника в 2 и более мячей.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В еврокубках латвийский коллектив пока не блещет оптимизмом. Потолок команды — второй раунд. Лучший сезон в истории клуба — предыдущий. Во второй стадии квалификации «Лиепая» уступила лишь «ЦСКА» из Болгарии. Основное время двухматчевой дуэли завершилось безголевой ничьей и потерпела итоговое поражение в серии пенальти (1:3).

    «Гилани»

    Для команды из Косово — победа над латвийским клубом историческая. «Гилани» одержал первую победу в еврокубках.

    Исход первого поединка решил всего один гол. Победный мяч забил Альберт Дабикай.

    2 года назад «соколы» играли в первом раунде Лиги Европы. Тогда «Гилани» уступил кипрскому АПОЭЛу (0:2 — в дополнительное время).

    Счастливчик пары «Лиепая» — «Гилани» во 2-м раунде Лиги конференций встретится со швейцарским клубом «Янг Бойз».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиепаи» в этом матче можно поставить за 1.57, ничья оценена в 3.76, а на успех «Гилани» — за 5.75.

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    Несмотря на статус фаворита, футболисты «Лиепаи» вряд ли смогут отыграть отставание в счёте. «Гилани» же в свою очередь настроены закрепить успех первого поединка дуэли.

    Наши прогноз и ставка — победа «Гилани» за 5.75

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    «Лиепая» — «Гилани»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «Гилани» повторит успех первого матча?
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