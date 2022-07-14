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    «Лачи» одолеет черногорцев

    «Искра» Даниловград — «Лачи». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Искра» Даниловград — «Лачи»
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    «Лачи»
    «Искра» Даниловград сыграет на своем поле с «Лачи» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 22:00 мск. «Искра» Даниловград — «Лачи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Искра Даниловград
  • Даниловград
    •  Искра Даниловград 22:00 Лачи Лачи
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Искра» Даниловград

    В первом поединке черногорский клуб добыл ничью на выезде. Встреча завершилась без забитых мячей.

    Причем до того «Искра» Даниловград провалилась в контрольном матче. Поражение от «Сараево» (7:1) больно ударило по амбициям.

    Но, главное, «Искра» Даниловград не лучшим образом выглядела в последних матчах. Последняя победа датирована еще серединой мая.

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    У «Искра» Даниловград нет другого выхода, кроме как активно атаковать. Наверняка черногорцы пойдут вперед с первых минут.

    «Лачи»

    Албанцы имели заметное преимущество в первом матче. Между тем, забить так и не сумели.

    В составе команды выделяется Салию Гуиндо. Малиец настрелял 19 мячей в минувшем чемпионате Албании.

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  • 11/07/2022

    • «Лачи», несомненно, не устроил результат первой встречи. Стало быть, стоит ожидать от албанцев логичной атакующей активности.

    По игре албанцы смотрятся сильнее соперника. Наверняка «Лачи» постарается прорвать защитные порядки оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лачи» за 2.15, на ничью за 3.30, а на «Искру» Даниловград — за 3.40.

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    «Искра» Даниловград не лучшим образом выглядит в атаке.

    «Лачи» в первом поединке смотрелся сильнее соперника.

    Албанцы выглядят монолитнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Лачи» с коэффициентом 2.15.

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    «Искра» Даниловград — «Лачи»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «Лачи» одолеет черногорцев
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