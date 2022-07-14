«Искра» Даниловград сыграет на своем поле с «Лачи» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 22:00 мск. «Искра» Даниловград — «Лачи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Искра» Даниловград

В первом поединке черногорский клуб добыл ничью на выезде. Встреча завершилась без забитых мячей.

Причем до того «Искра» Даниловград провалилась в контрольном матче. Поражение от «Сараево» (7:1) больно ударило по амбициям.

Но, главное, «Искра» Даниловград не лучшим образом выглядела в последних матчах. Последняя победа датирована еще серединой мая.

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У «Искра» Даниловград нет другого выхода, кроме как активно атаковать. Наверняка черногорцы пойдут вперед с первых минут.

«Лачи»

Албанцы имели заметное преимущество в первом матче. Между тем, забить так и не сумели.

В составе команды выделяется Салию Гуиндо. Малиец настрелял 19 мячей в минувшем чемпионате Албании.

«Лачи», несомненно, не устроил результат первой встречи. Стало быть, стоит ожидать от албанцев логичной атакующей активности.

По игре албанцы смотрятся сильнее соперника. Наверняка «Лачи» постарается прорвать защитные порядки оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лачи» за 2.15, на ничью за 3.30, а на «Искру» Даниловград — за 3.40.

«Искра» Даниловград не лучшим образом выглядит в атаке .

«Лачи» в первом поединке смотрелся сильнее соперника.

Албанцы выглядят монолитнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Лачи» с коэффициентом 2.15.