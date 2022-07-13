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    Забивать будет кто-то один?

    «К-Лига Старс» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «К-Лига Старс» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «К-Лига Старс» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 14:00 мск. «К-Лига Старс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2022 года
    K-League All Stars
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    •  K-League All Stars 14:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «К-Лига Старс»

    Южнокорейский клуб представляет собой сборную лучших игроков местного чемпионата, способных оказать достойное сопротивление любому сопернику.

    «К-Лига Старс» собирается не так часто, но нередко показывают себя с самой выгодной стороны.

    «К-Лига Старс» в этой встрече наверняка будет искать свой шанс в атаке. Вот только оборона несыгранна, и может дать сбой.

    Все прогнозы на футбол

    Безусловно, «К-Лига Старс» постарается дать бой столь сильному сопернику, да и свои шансы в атаке наверняка найдут.

    «Тоттенхэм»

    В минувшем сезоне эта команда заняла итоговое 4 место в АПЛ. И теперь «шпоры» попробуют свои силы в Лиге чемпионов.

    «Тоттенхэм» начинает подготовку к сезону полному новых надежд. Команда явно способна прибавить.

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    • Разумеется, в этой встрече команда будет активно атаковать. Отметим лидера «шпор» Харри Кейна, забившего 17 мячей в прошедшем чемпионате Англии.

    «Тоттенхэм» вообще славится сильной по именам и квалификации атакующей линией, что и проявится в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.35, на ничью за 5.41, а на «К-Лига Старс» — за 9.52.

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    Южнокорейцам может не хватить взаимопонимания на поле.

    «Тоттенхэм» будет действовать с позиции силы.

    «Шпоры» выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «К-Лига Старс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будет кто-то один?
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