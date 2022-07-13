«К-Лига Старс»
Южнокорейский клуб представляет собой сборную лучших игроков местного чемпионата, способных оказать достойное сопротивление любому сопернику.
«К-Лига Старс» собирается не так часто, но нередко показывают себя с самой выгодной стороны.
«К-Лига Старс» в этой встрече наверняка будет искать свой шанс в атаке. Вот только оборона несыгранна, и может дать сбой.
Безусловно, «К-Лига Старс» постарается дать бой столь сильному сопернику, да и свои шансы в атаке наверняка найдут.
«Тоттенхэм»
В минувшем сезоне эта команда заняла итоговое 4 место в АПЛ. И теперь «шпоры» попробуют свои силы в Лиге чемпионов.
«Тоттенхэм» начинает подготовку к сезону полному новых надежд. Команда явно способна прибавить.
Разумеется, в этой встрече команда будет активно атаковать. Отметим лидера «шпор» Харри Кейна, забившего 17 мячей в прошедшем чемпионате Англии.
«Тоттенхэм» вообще славится сильной по именам и квалификации атакующей линией, что и проявится в этой встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.35, на ничью за 5.41, а на «К-Лига Старс» — за 9.52.
Южнокорейцам
«Тоттенхэм» будет действовать с позиции силы.
«Шпоры» выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.