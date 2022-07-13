«К-Лига Старс» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 14:00 мск. «К-Лига Старс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«К-Лига Старс»

Южнокорейский клуб представляет собой сборную лучших игроков местного чемпионата, способных оказать достойное сопротивление любому сопернику.

«К-Лига Старс» собирается не так часто, но нередко показывают себя с самой выгодной стороны.

«К-Лига Старс» в этой встрече наверняка будет искать свой шанс в атаке. Вот только оборона несыгранна, и может дать сбой.

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Безусловно, «К-Лига Старс» постарается дать бой столь сильному сопернику, да и свои шансы в атаке наверняка найдут.

«Тоттенхэм»

В минувшем сезоне эта команда заняла итоговое 4 место в АПЛ. И теперь «шпоры» попробуют свои силы в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» начинает подготовку к сезону полному новых надежд. Команда явно способна прибавить.

Разумеется, в этой встрече команда будет активно атаковать. Отметим лидера «шпор» Харри Кейна, забившего 17 мячей в прошедшем чемпионате Англии.

«Тоттенхэм» вообще славится сильной по именам и квалификации атакующей линией, что и проявится в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.35, на ничью за 5.41, а на «К-Лига Старс» — за 9.52.

Южнокорейцам может не хватить взаимопонимания на поле .

«Тоттенхэм» будет действовать с позиции силы.

«Шпоры» выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.