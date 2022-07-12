«Аргентинос Хуниорс» на своем поле примет «Тигре» в рамках 7-го тура чемпионата Аргентины по футболу. Поединок пройдет 12 июля и начнется в 03:30 по мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Тигре»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аргентинос Хуниорс»

«Аргентинос Хуниорс» в текущем розыгрыше чемпионата Аргентины делит шестую строку с еще четырьмя клубами, имея в активе 10 очков, что на четыре меньше, чем у лидера.

За всю турнирную дистанцию коллектив из Буэнос-Айреса смог добыть три виктории, один поединок он завершил вничью и потерпел два фиаско, забил семь мячей, пропустил на гол меньше.

В своей последней проведенной игре чемпионата «красные жуки» в выездном поединке переиграли «Сентраль Кордова» со счетом 2:1, прервав тем самым 2-матчевую безвыигрышную серию, где набрали лишь балл.

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Несколько же дней тому назад в рамках 1/16 финала Кубка страны «Аргентинос Хуниорс» проиграл дома 0:1 «Дефенса и Хустисия» и завершил борьбу на турнире.

«Тигре»

«Тигре» расположился аж на 22 позиции в турнирной таблице среди 28 участников, имея на своем счету шесть зачетных пунктов.

Стартовали «матадоры» в текущем первенстве с победы, но затем они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию, дважды проиграв за это время и расписав три мировые.

Причем две из ничьих пришлись на минувшие два тура. В своей же последней проведенной игре клуб из города Виктория дома поделил очки с «Тальерес Кордоба» 1:1.

Отметим, что коллектив отличается неплохой результативностью, забив восемь мячей за шесть игр при десяти пропущенных.

За шесть последних очных встреч этих клубов они по два раза обыграли друг друга в домашних поединках и дважды расписали мировые.

Прогноз и ставка на «Аргентинос Хуниорс» — «Тигре»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аргентинос Хуниорс» — 2.14, победа «Тигре» — 3.58, ничья — 3.34.

Ожидаем достаточно результативного поединка и рекомендуем ставку на количество голов больше двух. Ведь обе команды неплохи в атаке, но в то же время в обороне не слишком надежные, редко оставаясь без пропущенных мячей.