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    Кто выиграет Суперкубок Хорватии?

    «Динамо» Загреб — «Хайдук». Прогноз (к. 2.30), ставки на футбол, Суперкубок Хорватии, 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Хайдук»
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    «Динамо» Загреб — фаворит Суперкубка Хорватии
    9 июля состоится матч за Суперкубок Хорватии, в котором сойдутся «Динамо» Загреб и «Хайдук». Поединок назначен на 21:00 по мск. «Динамо» Загреб — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Загреб

    В прошлом сезоне «Динамо» Загреб стал чемпионом Хорватии. Таким образом он оформил свой пятый кряду титул.

    В борьбе за золотые медали столичная команда опередила как раз своего нынешнего соперника на семь очков по итогам 36 туров.

    Коллектив еще не проводил официальные матчи в новой кампании, поэтому грядущий поединок станет таковым, и при этом в нем будет разыгран трофей.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом товарищеских встреч во время предсезонки клуб не знает поражений вот уже девять игр при пяти победах и четырех ничьих.

    «Хайдук»

    «Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».

    Команда также еще не проводила официальные матчи в новой кампании, так что это будет серьезный тест для нее.

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    • Примечательно, что все свои товарищеские встречи в предсезонке клуб не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Последняя победа коллектива имела место 26 мая, когда в финале Кубка Хорватии он переиграл «Риеку» (3:1), благодаря чему и получил шанс сыграть в Суперкубке.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех формальных гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Динамо» Загреб выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Динамо» Загреб — «Хайдук»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет Суперкубок Хорватии?
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