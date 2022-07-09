9 июля состоится матч за Суперкубок Хорватии, в котором сойдутся «Динамо» Загреб и «Хайдук». Поединок назначен на 21:00 по мск. «Динамо» Загреб — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

В прошлом сезоне «Динамо» Загреб стал чемпионом Хорватии. Таким образом он оформил свой пятый кряду титул.

В борьбе за золотые медали столичная команда опередила как раз своего нынешнего соперника на семь очков по итогам 36 туров.

Коллектив еще не проводил официальные матчи в новой кампании, поэтому грядущий поединок станет таковым, и при этом в нем будет разыгран трофей.

Все прогнозы на футбол

С учетом товарищеских встреч во время предсезонки клуб не знает поражений вот уже девять игр при пяти победах и четырех ничьих.

«Хайдук»

«Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».

Команда также еще не проводила официальные матчи в новой кампании, так что это будет серьезный тест для нее.

Примечательно, что все свои товарищеские встречи в предсезонке клуб не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Последняя победа коллектива имела место 26 мая, когда в финале Кубка Хорватии он переиграл «Риеку» (3:1), благодаря чему и получил шанс сыграть в Суперкубке.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех формальных гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Динамо» Загреб выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.