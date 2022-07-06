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    «Викинги» всухую справятся с гибралтарцами

    «Викингур» — «Европа». Прогноз, ставка (к. 3.95) на футбол, Лиги конференций, 6 июля 2022 года

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    «Викингур»
    В первом матче 1-го отборочного раунда Лиги конференций-2022/23 фарерский «Викингур» в домашнем матче сыграет против клуба «Европа» из Гибралтара. Поединок состоится 6 июля и начнется в 21:00 по мск. «Викингур» — «Европа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 06 Июля 2022 года
    Викингур
  • Гота
    •  Викингур 21:00 Европа Европа
  • Гиблартар
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    «Викингур»

    «Викингур» — один из самых знаменитых клубов Фарерских островов. На счету у коллектива из Готы всего два чемпионских титула, но он был основан только в 2008 году.

    В прошлом сезоне «черно-голубые» завоевали бронзовые награды первенства. В этом они также идут на второй позиции, но много проигрывают лидеру, так что на золото особо не рассчитывают.

    В еврокубках «викинги» зачастую вылетают на первых же этапах, но один раз они смогли преодолеть и два раунда, правда, это было восемь лет тому назад.

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    Последний раз на евроарене «Викингур» играл в 2018 году, проиграв тогда все четыре проведенные игры. Сперва клуб дважды был бит в ЛЧ финским ХИКом, а в ЛЕ два раза разгромно уступил кутаискому «Торпедо» — 0:3 и 0:4.

    «Европа»

    «Европа» — 7-кратный чемпион Гибралтара. Правда, последний раз коллектив смог добыть титул в сезоне 2016/17. После того он становился только призером, в том числе и прошлом сезоне.

    Так в минувшем внутреннем первенстве «дельфины» завоевали серебро, но на золотые награды не претендовали, так как сильно отстали от победителя лиги.

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    • В еврокубках «зелено-черные» участвовали семь раз и дважды смогли преодолеть первый этап отбора. Но в основном они прекращали борьбу на первом же сопернике.

    В минувшем сезоне «Европа» на евроарене не появлялась, а в позапрошлом поочередно проиграла 0:5 «Црвене Звезде» в ЛЧ и шведскому «Юргордену» 1:2 в ЛЕ.

    Прогноз и ставка на «Викингур» — «Европа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Викингура» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Европы» дают — 4.27, ничья оценена — в 3.88.

    «Европа» в еврокубках на выезде проиграла шесть из семи игр, причем в большинстве случаев всухую. «Викингур» же при своих зрителях на первых этапах евротурниров зачастую побеждает без пропущенных мячей. И исходя из этого рискнем здесь поставить на такой результат — победа хозяев без пропущенных мячей.

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    «Викингур» — «Европа»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. «Викинги» всухую справятся с гибралтарцами
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