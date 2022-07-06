«Дюделанж» сыграет на своем поле с «Тираной» в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 июля, начало — в 20:30 мск. «Дюделанж» — «Тирана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дюделанж»

В прошлом сезоне «Дюделанж» стал чемпионом Люксембурга в 13-й раз, благодаря чему получил путевку в Лигу чемпионов.

По итогам 30 туров команда, которая взяла титул впервые за три тура, опередила своего главного преследователя «Дифферданж» на пять очков.

При этом коллектив мог сделать домашний дубль, но в финале кубка страны потерпел поражение от «Расинг Унион» (2:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Грядущий поединок будет первым в новом сезоне, поскольку новый розыгрыш первенства Люксембурга еще не стартовал.

«Тирана»

«Тирана» также стала чемпионом в прошлой кампании, что позволяет ей выступать в квалификации главного еврокубка.

По итогам 36 туров албанского первенства команда, которая выиграла титул спустя два года, опередила на 10 очков «Лачи».

Данный поединок будет первым официальным для клуба в новом сезоне, поскольку розыгрыш чемпионата 2022/2023 еще не стартовал.

Тем не менее, коллектив уже провел три товарищеские встречи во время предсезонки, в которых по одному разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.