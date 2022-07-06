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    Кто выиграет первый матч на старте Лиги чемпионов?

    «Дюделанж» — «Тирана». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дюделанж» — «Тирана»
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    «Дюделанж» стал чемпионом Люксембурга спустя три года
    «Дюделанж» сыграет на своем поле с «Тираной» в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 июля, начало — в 20:30 мск. «Дюделанж» — «Тирана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Июля 2022 года
    Дюделанж
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Дюделанж 20:30 Тирана Тирана
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Дюделанж»

    В прошлом сезоне «Дюделанж» стал чемпионом Люксембурга в 13-й раз, благодаря чему получил путевку в Лигу чемпионов.

    По итогам 30 туров команда, которая взяла титул впервые за три тура, опередила своего главного преследователя «Дифферданж» на пять очков.

    При этом коллектив мог сделать домашний дубль, но в финале кубка страны потерпел поражение от «Расинг Унион» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Грядущий поединок будет первым в новом сезоне, поскольку новый розыгрыш первенства Люксембурга еще не стартовал.

    «Тирана»

    «Тирана» также стала чемпионом в прошлой кампании, что позволяет ей выступать в квалификации главного еврокубка.

    По итогам 36 туров албанского первенства команда, которая выиграла титул спустя два года, опередила на 10 очков «Лачи».

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    • Данный поединок будет первым официальным для клуба в новом сезоне, поскольку розыгрыш чемпионата 2022/2023 еще не стартовал.

    Тем не менее, коллектив уже провел три товарищеские встречи во время предсезонки, в которых по одному разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.

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    «Дюделанж» — «Тирана»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет первый матч на старте Лиги чемпионов?
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