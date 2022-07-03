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    «Краснодар» устроит разгром клуба ПФЛ

    «Краснодар» — «Форте». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, товарищеский матч, 3 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Форте»
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    «Краснодар»
    ФК «Краснодар» сыграет на своем поле с выступающим в ФНЛ-2 клубом «Форте» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 июля, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Форте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Июля 2022 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 19:00 Форте Форте
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Краснодар»

    «Быки» в прошлом сезоне заняли 4-е место в таблице РПЛ, несмотря на то, что потеряли весной десяток легионеров и заменили их дублерами и воспитанниками академии.

    В последних турах команда Александра Сторожука дома победила с минимальным счетом ЦСКА и сыграла вничью с «Ахматом» (1:1).

    Летом истекли контракты у Мартыновича, Газинского и Городова, ушли также Уткин и Ильин. Был подписан нападающий «Тюмени» Карпов и выкуплены у «Ботева» арендованные Окоронкво, Олусегун и Ндука.

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    В первом и единственном контрольном матче лета «Краснодар» одержал победу в южном дерби с «Ростовом» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    «Форте»

    «Форте» провел свой первый в истории официальный матч 5 августа 2020 года, вернув после пятилетнего перерыва футбол в Таганрог. Команда стартовала в ПФЛ и Кубке России.

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  • 28/06/2022

    • В прошлом сезоне «Форте» занял 4-е место в группе 1 первенства ПФЛ, набрав 61 очков 32 матчах, при разнице мячей 55-31.

    В последних турах завершившегося в июне сезона клуб из Таганрога поделил очки с «Анжи» (2:2), победил «Дружбу» (1:0) и разгромил «Аланию-2» (4:0).

    Все футбольные трансферы

    Летом состав команды пополнили вратарь Полянский, защитники Балахонов, Муслуев и Мачилов, полузащитники Карташов, Коржунов, Горюшкин и Володкин, и форвард Сааудев. Ушли тоже сразу 10 футболистов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.11, на ничью в основное время — 9.70, а на победу «Форте» — 13.00.

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    «Форте» и так на пару порядков ниже классом, чем «Быки», да к тому же полностью поменял состав в июне. Сложно представить, что команда сумеет оказать противостояние «Краснодару»

    Прогнозируем, что «Краснодар» выиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставокТБ 3,5 за 1.68.

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    «Краснодар» — «Форте»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. «Краснодар» устроит разгром клуба ПФЛ
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