Северная Македония — Бельгия: 2.40 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2026-го года

Северная Македония примет Бельгию в матче квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа J). Поединок пройдет 6 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Бельгия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Северная Македония

Турнирное положение: После 2-х туров сборная занимает 1-е место в своей группе квалификации, набрав 4 очка. Северная Македония имеет равное количество баллов с Уэльсом.

Борьба за выход в основной этап чемпионата мира еще впереди, ведь сборная Бельгии не провела еще ни одного матча в квалификации. Именно они являются главными фаворитами в группе.

Последние матчи: В прошлом туре отбора Северная Македония сыграла вничью с Уэльсом (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+6-й минуте. Матчем ранее команда обыграла Лихтенштейн со счетом 3:0.

До этого у команды была победная серия из 5-и матчей в Лиге наций (Лига С). За этот отрезок Северная Македония не пропустила ни одного гола при 9-и забитых.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная вполне способна побороться за лидирующие позиции в группе квалификации, если продолжит стабильно набирать очки. Главная опасность для Северной Македонии — сборная Бельгии.

В последних 2-х очных встречах бельгийцы обыгрывали своего противника. Правда это было в 2013-м году. Сможет ли на сей раз Северная Македония привостоять сопернику? Большой вопрос...

Бельгия

Турнирное положение: Сборная еще не провела ни одного матча в квалификации ЧМ-2026. Дело в том, что Бельгия выступала в Лиге наций, где боролась за выход в Лигу А.

Интересно, что Бельгия далеко не лучшим образом провела групповой этап турнира, заняв в своей группе лишь 3-е место. При этом, сборная сохранила прописку в высшем дивизионе Лиги наций.

Последние матчи: В прошлом поединке Бельгия разгромила Украину со счетом 3:0, а до этого проиграл им же (1:3). По сумме 2-х встреч бельгийцы не позволили украинцам пробиться в Лигу А.

До этого у Бельгии было 3 поражения подряд. За этот отрезок сборная проиграла Израилю со счетом 0:1, Италии с таким же счетом и Франции (1:2).

Состояние команды: Кажется, что Бельгия уже не является топовой сборной, которая готова решать серьезные задачи. Несмотря на это, бельгийцы являются фаворитами в своей группе квалификации ЧМ-2026.

Основной нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку до сих пор очень результативен. В последних 3-х встречах за национальную команду форвард забил 3 гола.

Статистика для ставок

Северная Македония не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

В последних 7-и встречах Бельгия победила только 1 раз

В последних 2-х очных встречах Бельгия обыгрывала Северную Македонию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.37, победа Северной Македонии — 10.00, ничья — за 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.95 сооветственно.

Прогноз: Бельгия начнет матч активно.

Ставка: Индивидуальный тотал Бельгии 1 больше в 1-м тайме за 2.40.

Прогноз: Бельгия начнет свой путь к квалификации с убедительной победы.

Ставка: Победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.08.