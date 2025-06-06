Северная Македония — Бельгия: 2.40 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2026-го года

Северная Македония
Бельгия
Северная Македония
Турнирное положение: После 2-х туров сборная занимает 1-е место в своей группе квалификации, набрав 4 очка. Северная Македония имеет равное количество баллов с Уэльсом.
Борьба за выход в основной этап чемпионата мира еще впереди, ведь сборная Бельгии не провела еще ни одного матча в квалификации. Именно они являются главными фаворитами в группе.
Северная Македония — Бельгия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре отбора Северная Македония сыграла вничью с Уэльсом (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+6-й минуте. Матчем ранее команда обыграла Лихтенштейн со счетом 3:0.
До этого у команды была победная серия из 5-и матчей в Лиге наций (Лига С). За этот отрезок Северная Македония не пропустила ни одного гола при 9-и забитых.
Состояние команды: Сборная вполне способна побороться за лидирующие позиции в группе квалификации, если продолжит стабильно набирать очки. Главная опасность для Северной Македонии — сборная Бельгии.
В последних 2-х очных встречах бельгийцы обыгрывали своего противника. Правда это было в 2013-м году. Сможет ли на сей раз Северная Македония привостоять сопернику? Большой вопрос...
Бельгия
Турнирное положение: Сборная еще не провела ни одного матча в квалификации ЧМ-2026. Дело в том, что Бельгия выступала в Лиге наций, где боролась за выход в Лигу А.
Интересно, что Бельгия далеко не лучшим образом провела групповой этап турнира, заняв в своей группе лишь 3-е место. При этом, сборная сохранила прописку в высшем дивизионе Лиги наций.
Последние матчи: В прошлом поединке Бельгия разгромила Украину со счетом 3:0, а до этого проиграл им же (1:3). По сумме 2-х встреч бельгийцы не позволили украинцам пробиться в Лигу А.
До этого у Бельгии было 3 поражения подряд. За этот отрезок сборная проиграла Израилю со счетом 0:1, Италии с таким же счетом и Франции (1:2).
Состояние команды: Кажется, что Бельгия уже не является топовой сборной, которая готова решать серьезные задачи. Несмотря на это, бельгийцы являются фаворитами в своей группе квалификации ЧМ-2026.
Основной нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку до сих пор очень результативен. В последних 3-х встречах за национальную команду форвард забил 3 гола.
Статистика для ставок
- Северная Македония не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей
- В последних 7-и встречах Бельгия победила только 1 раз
- В последних 2-х очных встречах Бельгия обыгрывала Северную Македонию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.37, победа Северной Македонии — 10.00, ничья — за 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.95 сооветственно.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Бельгия начнет матч активно.
Ставка: Индивидуальный тотал Бельгии 1 больше в 1-м тайме за 2.40.
Прогноз: Бельгия начнет свой путь к квалификации с убедительной победы.
Ставка: Победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.08.