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    Лукаку накидает сопернику целую корзину голов?

    Северная Македония — Бельгия: 2.40 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2026-го года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Бельгия
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    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии
    Северная Македония примет Бельгию в матче квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа J). Поединок пройдет 6 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Бельгия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 06 Июня 2025 года

    Северная Македония

  • Скопье
    •  Северная Македония 21:45 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
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    Северная Македония

    Турнирное положение: После 2-х туров сборная занимает 1-е место в своей группе квалификации, набрав 4 очка. Северная Македония имеет равное количество баллов с Уэльсом.

    Борьба за выход в основной этап чемпионата мира еще впереди, ведь сборная Бельгии не провела еще ни одного матча в квалификации. Именно они являются главными фаворитами в группе.

    Северная Македония — Бельгия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре отбора Северная Македония сыграла вничью с Уэльсом (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+6-й минуте. Матчем ранее команда обыграла Лихтенштейн со счетом 3:0.

    До этого у команды была победная серия из 5-и матчей в Лиге наций (Лига С). За этот отрезок Северная Македония не пропустила ни одного гола при 9-и забитых.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сборная вполне способна побороться за лидирующие позиции в группе квалификации, если продолжит стабильно набирать очки. Главная опасность для Северной Македонии — сборная Бельгии.

    В последних 2-х очных встречах бельгийцы обыгрывали своего противника. Правда это было в 2013-м году. Сможет ли на сей раз Северная Македония привостоять сопернику? Большой вопрос...

    Бельгия

    Турнирное положение: Сборная еще не провела ни одного матча в квалификации ЧМ-2026. Дело в том, что Бельгия выступала в Лиге наций, где боролась за выход в Лигу А.

    Интересно, что Бельгия далеко не лучшим образом провела групповой этап турнира, заняв в своей группе лишь 3-е место. При этом, сборная сохранила прописку в высшем дивизионе Лиги наций.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке Бельгия разгромила Украину со счетом 3:0, а до этого проиграл им же (1:3). По сумме 2-х встреч бельгийцы не позволили украинцам пробиться в Лигу А.

    До этого у Бельгии было 3 поражения подряд. За этот отрезок сборная проиграла Израилю со счетом 0:1, Италии с таким же счетом и Франции (1:2).

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    Состояние команды: Кажется, что Бельгия уже не является топовой сборной, которая готова решать серьезные задачи. Несмотря на это, бельгийцы являются фаворитами в своей группе квалификации ЧМ-2026.

    Основной нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку до сих пор очень результативен. В последних 3-х встречах за национальную команду форвард забил 3 гола.

    Статистика для ставок

    • Северная Македония не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

    • В последних 7-и встречах Бельгия победила только 1 раз

    • В последних 2-х очных встречах Бельгия обыгрывала Северную Македонию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.37, победа Северной Македонии — 10.00, ничья — за 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.95 сооветственно.

    Прогноз: Бельгия начнет матч активно.

    Ставка: Индивидуальный тотал Бельгии 1 больше в 1-м тайме за 2.40.

    Прогноз: Бельгия начнет свой путь к квалификации с убедительной победы.

    Ставка: Победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Северная Македония — Бельгия?

    Матч Северная Македония — Бельгия состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Северная Македония — Бельгия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал Бельгии 1 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Северная Македония — Бельгия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал Бельгии 1 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония — Бельгия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Северная Македония — Бельгия?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.37, победа Северной Македонии — 10.00, ничья — за 4.90.

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    Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Лукаку накидает сопернику целую корзину голов?
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