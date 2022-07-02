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    Команды обменяются голами

    «Похан Стилерс» — «Ульсан». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Южная Корея, К-Лига 1, 2 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Похан Стилерс» — «Ульсан»
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    «Ульсан»
    «Похан Стилерс» на своем поле сыграет против «Ульсана» в рамках 19-го тура К-Лиги 1. Матч состоится 2 июля, начало — 13:00 (мск). «Похан Стилерс» — «Ульсан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 02 Июля 2022 года
    Пхохан Стилерс
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    •  Пхохан Стилерс 13:00 Ульсан Хендай Ульсан Хендай
  • Южная Корея. К-Лига
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    «Похан Стилерс»

    «Красно-черные» занимают 5-ю строчку турнирной таблицы набрав 27 очков за 18 матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперников 23 гола, а в свои пропустила — 17.

    В последнее время в родном чемпионате «Похан Стилерс» показывает нестабильные результаты. В последних матчах «красно-черные» смогли лишь 1 раз добыть победу над таким соперником как «Канвон» переиграв их на своем поле со счетом 3:1.

    Так же команда потерпела одно поражение от «Сувона ФК», который минимально обыграл их на выезде со счетом 2:1. И еще «Похан Стилерс» провел два ничейных матча с «Кимчхоном Санму» (1:1) и «Тэгу» (2:2).

    Так же «красно-черные» вели борьбу за Кубок Южной Кореи, но вылетели на стадии 1/4 проиграв «Тэгу» в результативном матче со счетом 3:2.

    «Ульсан»

    «Тигры» являются абсолютными лидерами турнирной таблицы К-Лиги 1 набрав 40 очков за 18 матчей. Отрыв от расположившегося ниже «Чонбука Моторса» составляет 8 баллов. Этот коллектив смог забить 28 голов, а пропустил — 14.

    «Ульсан» в последних матчах так же потерпел одно поражение от такого коллектива как «Чонбук Моторс» со счетом 1:3, так же провел один ничейный поединок с «Соннамом», который прошел без результативных действий и завершился со счетом 0:0.

    И еще «тигры» записали две победы на свой счет переиграв такие команды как «Сеул» и «Сувон ФК» с одинаковым счетом 2:1.

    В борьбе за Кубок Южной Кореи «Ульсан» в 1/4 смог в серии пенальти переиграть «Пучхон 1995» и продолжить свою борьбу за трофей дальше.

    Прогноз и ставка

    На победу «Похана Стилерса» в этом матче можно поставить за 3.11, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ульсана» — за 2.32.

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    Прогноз — Оба коллектива в последнее время показывают нестабильные результаты, но эти клубы объединяет то, что почти во всех поединках они обмениваются голами со своими соперниками.

    Но так же можно предположить, что лидер чемпионата все-таки не отдаст свои 3 очка и сможет переиграть оппонента.

    Ставка — Обе команд забьют за 1.85 и победа «Ульсана» за 2.32.

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    «Похан Стилерс» — «Ульсан»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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