«Аталанта» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках перенесенного матча чемпионата Италии. Встреча пройдет 27 апреля, начало — в 21:15 мск. «Аталанта» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 54 очка.

После всех весенних неудач «Аталанта» не только прекратила борьбу за путевку в Лигу чемпионов, но и оказалась за пределами первой шестерки. Сложно сказать, что произошло, но есть ощущение, что в этом виде команда из Бергамо больше не сможет повторить свои главные достижения.

Коэффициенты матча Аталанта — Торино 1 1.58 X 4.10 2 5.60 Ставка

В минувшую субботу «Аталанта» наконец-то прервала безвыигрышную серию. Команда Джанпьеро Гасперини набрала три очка в гостевой встрече с «Венецией» (3:1).

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Перед этим же «Аталанта» ни разу не победила в пяти матчах подряд, при этом потерпев четыре поражения.

«Торино»

«Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 33-х матчах 43 очка.

В отличие от «Аталанты», перед которой стояла цель попасть в Лигу чемпионов, «Торино» наверняка доволен своим сезоном. Если в прошлом году туринский клуб едва не вылетел, то в этом спокойно финиширует в середине таблицы.

«Торино» почти идеально провел этот месяц. Команда Ивана Юрича одержала победы над «Салернитаной» и «Специей», а также сыграла вничью с «Миланом» и «Лацио».

«Торино» проиграл лишь один из пяти предыдущих матчей на выезде. В трех случаях была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Торино» — за 5.20.

Это явно тот случай, когда на фаворита ставить максимально опасно. «Аталанта» очень слабо проводит вторую половину сезона, регулярно теряя очки в матчах против середняков.

Ничья или даже победа гостей не станет большим сюрпризом в предстоящем матче.

Ставка — победа «Торино» или ничья за 2.30.