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    «Торино» усугубит положение «Аталанты»?

    «Аталанта» — «Торино». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 27 апреля 2022 года

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    «Аталанта» выиграла лишь один из шести предыдущих матчей
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках перенесенного матча чемпионата Италии. Встреча пройдет 27 апреля, начало — в 21:15 мск. «Аталанта» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:15 Торино Торино
  • Турин
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    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 54 очка.

    После всех весенних неудач «Аталанта» не только прекратила борьбу за путевку в Лигу чемпионов, но и оказалась за пределами первой шестерки. Сложно сказать, что произошло, но есть ощущение, что в этом виде команда из Бергамо больше не сможет повторить свои главные достижения.

    Коэффициенты матча Аталанта — Торино

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
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    В минувшую субботу «Аталанта» наконец-то прервала безвыигрышную серию. Команда Джанпьеро Гасперини набрала три очка в гостевой встрече с «Венецией» (3:1).

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    Перед этим же «Аталанта» ни разу не победила в пяти матчах подряд, при этом потерпев четыре поражения.

    «Торино»

    «Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 33-х матчах 43 очка.

    В отличие от «Аталанты», перед которой стояла цель попасть в Лигу чемпионов, «Торино» наверняка доволен своим сезоном. Если в прошлом году туринский клуб едва не вылетел, то в этом спокойно финиширует в середине таблицы.

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  • Вчера

    • «Торино» почти идеально провел этот месяц. Команда Ивана Юрича одержала победы над «Салернитаной» и «Специей», а также сыграла вничью с «Миланом» и «Лацио».

    «Торино» проиграл лишь один из пяти предыдущих матчей на выезде. В трех случаях была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Торино» — за 5.20.

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    Это явно тот случай, когда на фаворита ставить максимально опасно. «Аталанта» очень слабо проводит вторую половину сезона, регулярно теряя очки в матчах против середняков.

    Ничья или даже победа гостей не станет большим сюрпризом в предстоящем матче.

    Ставка — победа «Торино» или ничья за 2.30.

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    «Аталанта» — «Торино»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. «Торино» усугубит положение «Аталанты»?
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