«Аталанта»
«Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 54 очка.
После всех весенних неудач «Аталанта» не только прекратила борьбу за путевку в Лигу чемпионов, но и оказалась за пределами первой шестерки. Сложно сказать, что произошло, но есть ощущение, что в этом виде команда из Бергамо больше не сможет повторить свои главные достижения.
Коэффициенты матча Аталанта — Торино
В минувшую субботу «Аталанта» наконец-то прервала безвыигрышную серию. Команда Джанпьеро Гасперини набрала три очка в гостевой встрече с «Венецией» (3:1).
Перед этим же «Аталанта» ни разу не победила в пяти матчах подряд, при этом потерпев четыре поражения.
«Торино»
«Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 33-х матчах 43 очка.
В отличие от «Аталанты», перед которой стояла цель попасть в Лигу чемпионов, «Торино» наверняка доволен своим сезоном. Если в прошлом году туринский клуб едва не вылетел, то в этом спокойно финиширует в середине таблицы.
«Торино» почти идеально провел этот месяц. Команда Ивана Юрича одержала победы над «Салернитаной» и «Специей», а также сыграла вничью с «Миланом» и «Лацио».
«Торино» проиграл лишь один из пяти предыдущих матчей на выезде. В трех случаях была зафиксирована ничья.
Прогноз и ставка
На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Торино» — за 5.20.
Это явно тот случай, когда на фаворита ставить максимально опасно. «Аталанта» очень слабо проводит вторую половину сезона, регулярно теряя очки в матчах против середняков.
Ничья или даже победа гостей не станет большим сюрпризом в предстоящем матче.
Ставка — победа «Торино» или ничья за 2.30.