«Суонси» дома сыграет против «Борнмута» в перенесенном матче 34-го тура Чемпионшипа. Поединок намечен на 26 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

С 60 очками «Суонси» находится на 14-й позиции в Чемпионшипе. Он может существенно подняться в случае успешной концовки, но в зону плей-офф попасть уже не сможет.

Валлийская команда набрала неплохой ход на финише первенства, давно уже не проигрывая. Последний раз она уходила с поля поверженной в первой половине марта, уступив тогда на выезде «Блэкпулу» 1:2.

Коэффициенты матча Суонси — Борнмут 1 3.85 X 3.55 2 1.95 Ставка

После этого «лебеди» выдали 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделили выигрыши и ничью. К данной же игре они подходят после трех мировых исходов подряд.

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У «Суонси» всего лишь одно домашнее фиаско за минувшие восемь встреч. Также в этот период коллектив четыре раза победил и трижды делил очки со своими оппонентами.

«Борнмут»

В турнирной таблице Чемпионшипа «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на два пункта, но при этом имеет пару игр в запасе, так что имеет хорошие шансы на прямой билет в элиту.

К данному поединку коллектив подходит после домашней ничьей с «Фулхэмом» 1:1, который уже оформил выход в АПЛ. До этого он добился крупной гостевой победы «Ковентри Сити» со счетом 3:0.

Перед этим «вишни» не смогли выиграть на протяжении трех игр подряд, дважды сыграв вничью в этот период и раз уступив, а перед этим имели 5-матчевую беспроигрышную серию, где два поединка свели мировыми результатами и трижды уходили с поля победителями.

Вне родных стен «Борнмут» смог выиграть четыре игры из семи последних. Еще в этот период он раз сыграл вничью и потерпел две неудачи.

«Борнмут» выиграл у «Суонси» в трех из четырех последних игр, в том числе и в первом круге дома — 4:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 1.95, победа «Суонси» — 3.92, ничья — 3.72.

«Вишням» осталось сделать последние шаги к АПЛ. И для этого нужно брать здесь очки по максимуму. Прогнозируем, что «Борнмут» сможет это сделать, ведь «Суонси» для него очень удобный соперник.