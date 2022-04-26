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    Справятся ли «вишни» с удобным соперником?

    «Суонси» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Чемпионшип, 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Борнмут»
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    «Борнмут»
    «Суонси» дома сыграет против «Борнмута» в перенесенном матче 34-го тура Чемпионшипа. Поединок намечен на 26 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Апреля 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 21:45 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Суонси»

    С 60 очками «Суонси» находится на 14-й позиции в Чемпионшипе. Он может существенно подняться в случае успешной концовки, но в зону плей-офф попасть уже не сможет.

    Валлийская команда набрала неплохой ход на финише первенства, давно уже не проигрывая. Последний раз она уходила с поля поверженной в первой половине марта, уступив тогда на выезде «Блэкпулу» 1:2.

    Коэффициенты матча Суонси — Борнмут

  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
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    После этого «лебеди» выдали 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделили выигрыши и ничью. К данной же игре они подходят после трех мировых исходов подряд.

    Все прогнозы на футбол

    У «Суонси» всего лишь одно домашнее фиаско за минувшие восемь встреч. Также в этот период коллектив четыре раза победил и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Борнмут»

    В турнирной таблице Чемпионшипа «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на два пункта, но при этом имеет пару игр в запасе, так что имеет хорошие шансы на прямой билет в элиту.

    К данному поединку коллектив подходит после домашней ничьей с «Фулхэмом» 1:1, который уже оформил выход в АПЛ. До этого он добился крупной гостевой победы «Ковентри Сити» со счетом 3:0.

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    • Перед этим «вишни» не смогли выиграть на протяжении трех игр подряд, дважды сыграв вничью в этот период и раз уступив, а перед этим имели 5-матчевую беспроигрышную серию, где два поединка свели мировыми результатами и трижды уходили с поля победителями.

    Вне родных стен «Борнмут» смог выиграть четыре игры из семи последних. Еще в этот период он раз сыграл вничью и потерпел две неудачи.

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    «Борнмут» выиграл у «Суонси» в трех из четырех последних игр, в том числе и в первом круге дома — 4:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 1.95, победа «Суонси» — 3.92, ничья — 3.72.

    «Вишням» осталось сделать последние шаги к АПЛ. И для этого нужно брать здесь очки по максимуму. Прогнозируем, что «Борнмут» сможет это сделать, ведь «Суонси» для него очень удобный соперник.

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    «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на футбол. Справятся ли «вишни» с удобным соперником?
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