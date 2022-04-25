«Бешикташ» сыграет на своем поле против «Касымпаша» в рамках 34-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск. «Бешикташ» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» нынешний сезон проводит неровно. Команда пребывает на скромном для себя 7 месте в турнирной таблице Суперлиги.

Причем отставание от еврокубкового четвертого места составляет всего три балла. Так что мотивации у «орлов» громадье.

В предыдущем туре «Бешикташ» разжился лишь одним зачетным пунктом. В гостях «орлы» не сумели переиграть «Гиресунспор» (0:0).

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В последних четырех поединках коллектив не знает поражений. При этом только в одном из них выиграл — у «Аланьяспора» (4:1).

«Касымпаша»

«Касымпаша» с 44 зачетными пунктами находится далеко от зоны вылета, опережая ее на 14 очков за пять матчей до конца первенства.

Клуб находился недалеко от зоны вылета в конце зимы, когда не мог выиграть в течение всего февраля — в пяти поединках кряду.

Начиная с весны, команда потерпела лишь одно поражение в шести матчах — против «Фатих Карагюмрюк» (2:3).

При этом остальные пять игр коллектив выиграл, благодаря чему теперь уже может не думать об угрозе понижения в классе.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей — 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет и в матче будет забито больше 1,5 голов за 2,00.