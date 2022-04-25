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    Поднимется ли «Бешикташ» с седьмого места?

    «Бешикташ» — «Касымпаша». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Касымпаша»
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    «Бешикташ» идет на седьмом месте
    «Бешикташ» сыграет на своем поле против «Касымпаша» в рамках 34-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск. «Бешикташ» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Апреля 2022 года
    Бешикташ
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    •  Бешикташ 20:30 Касымпаша Касымпаша
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» нынешний сезон проводит неровно. Команда пребывает на скромном для себя 7 месте в турнирной таблице Суперлиги.

    Причем отставание от еврокубкового четвертого места составляет всего три балла. Так что мотивации у «орлов» громадье.

    В предыдущем туре «Бешикташ» разжился лишь одним зачетным пунктом. В гостях «орлы» не сумели переиграть «Гиресунспор» (0:0).

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    В последних четырех поединках коллектив не знает поражений. При этом только в одном из них выиграл — у «Аланьяспора» (4:1).

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» с 44 зачетными пунктами находится далеко от зоны вылета, опережая ее на 14 очков за пять матчей до конца первенства.

    Клуб находился недалеко от зоны вылета в конце зимы, когда не мог выиграть в течение всего февраля — в пяти поединках кряду.

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    • Начиная с весны, команда потерпела лишь одно поражение в шести матчах — против «Фатих Карагюмрюк» (2:3).

    При этом остальные пять игр коллектив выиграл, благодаря чему теперь уже может не думать об угрозе понижения в классе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей — 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет и в матче будет забито больше 1,5 голов за 2,00.

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    «Бешикташ» — «Касымпаша»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Бешикташ» с седьмого места?
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