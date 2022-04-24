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    Подпустит ли «Марсель» к себе «Монако»?

    «Реймс» — «Марсель». Прогноз (к. 4.40) и ставки на чемпионат Франции 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Марсель»
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    Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Марселем» состоится 24 апреля. Матч на «Огюст Делоне» начнется в 21:45 мск. «Реймс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    «Реймс» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

    «Реймс» находится на расстоянии девяти очков от зоны плей-офф за право остаться в элите, но расслабляться еще рано.

    Коэффициенты матча Реймс — Марсель

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.02
  • Ставка
    •

    В последнее время команда Оскара Гарсии не радует результатами. Апрель «Реймс» начал с поражений от «Труа» и «Ренна».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом туре «Реймс» победил на своем поле «Лилль» (2:1), чем прервал беспроигрышную серию из четырех матчей.

    «Марсель»

    «Марсель» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    Димитри Пайе настрелял 12 мячей в чемпионате. Похоже, марсельцы вряд ли отдадут свою позицию.

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    • В позапрошлом туре чемпионата «Олимпик» дал бой ПСЖ. Правда, парижане в итоге добились победы (2:1).

    В последнем туре провансальцы вернулись на победный путь, обыграв на своем поле «Нант» (3:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей — 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет и обе команды забьют за 4,40.

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    «Реймс» — «Марсель»: прогноз, ставка (4.40), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Подпустит ли «Марсель» к себе «Монако»?
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