«Реймс»
«Реймс» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.
«Реймс» находится на расстоянии девяти очков от зоны плей-офф за право остаться в элите, но расслабляться еще рано.
Коэффициенты матча Реймс — Марсель
В последнее время команда Оскара Гарсии не радует результатами. Апрель «Реймс» начал с поражений от «Труа» и «Ренна».
В прошлом туре «Реймс» победил на своем поле «Лилль» (2:1), чем прервал беспроигрышную серию из четырех матчей.
«Марсель»
«Марсель» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
Димитри Пайе настрелял 12 мячей в чемпионате. Похоже, марсельцы вряд ли отдадут свою позицию.
В позапрошлом туре чемпионата «Олимпик» дал бой ПСЖ. Правда, парижане в итоге добились победы (2:1).
В последнем туре провансальцы вернулись на победный путь, обыграв на своем поле «Нант» (3:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей — 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет и обе команды забьют за 4,40.