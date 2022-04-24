Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Марселем» состоится 24 апреля. Матч на «Огюст Делоне» начнется в 21:45 мск. «Реймс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

«Реймс» находится на расстоянии девяти очков от зоны плей-офф за право остаться в элите, но расслабляться еще рано.

Коэффициенты матча Реймс — Марсель 1 3.95 X 3.35 2 2.02 Ставка

В последнее время команда Оскара Гарсии не радует результатами. Апрель «Реймс» начал с поражений от «Труа» и «Ренна».

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре «Реймс» победил на своем поле «Лилль» (2:1), чем прервал беспроигрышную серию из четырех матчей.

«Марсель»

«Марсель» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

Димитри Пайе настрелял 12 мячей в чемпионате. Похоже, марсельцы вряд ли отдадут свою позицию.

В позапрошлом туре чемпионата «Олимпик» дал бой ПСЖ. Правда, парижане в итоге добились победы (2:1).

В последнем туре провансальцы вернулись на победный путь, обыграв на своем поле «Нант» (3:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей — 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет и обе команды забьют за 4,40.