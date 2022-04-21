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    «Фламенго» продлит свою серию без поражений

    «Фламенго» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Бразилии, 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Палмейрас»
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    Джорджиан де Арраскаэта
    «Фламенго» на своём поле сыграет против «Палмейраса» в рамках 4-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится 21 апреля, начало — 1:30 (мск). «Фламенго» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Апреля 2022 года
    Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 01:30 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    После сыгранных двух матчей в новом сезоне чемпионата Бразилии «красно-черные» находятся на 4-м месте набрав 4 очка.

    Команда смогла забить в ворота своих соперников 4 гола, а в свои пропустила — 2.

    Новый сезон чемпионата «Фламенго» начал с ничейного поединка против «Атлетико Гойаниенсе», который завершился со счётом 1:1. А после этого «красно-черные» на домашней арене принимали «Сан-Паулу», которую смогли разгромить со счётом 3:1.

    Так же между этими поединками «Фламенго» провел один кубковый поединок на домашнем стадионе против аргентинского «Тальереса Кордоба» и в этом матче так же одержал уверенную победу — 3:1.

    «Палмейрас»

    «Бело-зеленые» не так прекрасно начали новый сезон. Команда набрала лишь один балл за 2 матча и в данный момент находится на 15-м месте.

    Команда за 2 поединка забила своим соперникам 3 гола, а в свои ворота пропустила 4 мяча.

    Первый тур чемпионата Бразилии «Палмейрас» провёл очень результативно. На своём поле команда принимала «Сеару» и уступила им со счётом 2:3. А во втором туре «бело-зеленые» не смогли определить сильнейшего с «Гоясом» завершив матч ничьей — 1:1.

    В кубке Либертадореса «Палмейрасу» достался очень легкий соперник «Индепендьенте», которого они смогли разгромить на своём поле со счётом 8:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Палмейраса» — за 3.86.

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    Прогноз — «Фламенго» находится в превосходной форме в начале этого сезона, команда проводит отличные поединки, а особенно на своём поле. «Палмейрас» на выезде играет не очень, поэтому и в этом матче им не стоит ждать победы.

    Ставка — Победа «Фламенго» за 2.04.

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    «Фламенго» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фламенго» продлит свою серию без поражений
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