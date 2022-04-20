«Марсель» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

Димитри Пайе настрелял 10 мячей в чемпионате. Да и вообще, марсельцы вряд ли отдадут свою позицию.

Коэффициенты матча Марсель — Нант 1 1.62 X 3.95 2 5.60 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Марсель» дал бой ПСЖ. Правда, парижане в итоге добились победы (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Нанта» складываются для команды довольно успешно. Из пяти последних поединков «Марсель» выиграл дважды при одной неудаче.

«Нант»

Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. 10 место еще дает шанс на выход в еврокубки, однако отрыв от 5 места составляет 6 очков.

«Нант» испытывает заметные сложности с реализацией. В 32 сыгранных матчах команда забивала чуть больше гола за матч (35 мячей).

В предыдущем туре «Нант» не сумел добить победы. Дома «канарейки» расписали мировую с «Анже» (1:1).

Притом, что «Нант» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. А два последних поединка «канарейки» свели вничью.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.66, на ничью за 4.14, а на «Нант» — за 5.80.

«Марсель» по игре смотрится сильнее «канареек» .

«Нант» неплохо выглядит в последних матчах.

Марсельцы по составу выглядят мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.