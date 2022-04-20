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    Совершит ли «Марсель» блицкриг?

    «Марсель» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Лига 1, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Нант»
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    Димитри Пайе
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    «Марсель» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    Димитри Пайе настрелял 10 мячей в чемпионате. Да и вообще, марсельцы вряд ли отдадут свою позицию.

    Коэффициенты матча Марсель — Нант

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Марсель» дал бой ПСЖ. Правда, парижане в итоге добились победы (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Нанта» складываются для команды довольно успешно. Из пяти последних поединков «Марсель» выиграл дважды при одной неудаче.

    «Нант»

    Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. 10 место еще дает шанс на выход в еврокубки, однако отрыв от 5 места составляет 6 очков.

    «Нант» испытывает заметные сложности с реализацией. В 32 сыгранных матчах команда забивала чуть больше гола за матч (35 мячей).

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    • В предыдущем туре «Нант» не сумел добить победы. Дома «канарейки» расписали мировую с «Анже» (1:1).

    Притом, что «Нант» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. А два последних поединка «канарейки» свели вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.66, на ничью за 4.14, а на «Нант» — за 5.80.

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    «Марсель» по игре смотрится сильнее «канареек».

    «Нант» неплохо выглядит в последних матчах.

    Марсельцы по составу выглядят мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.

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    «Марсель» — «Нант»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Марсель» блицкриг?
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