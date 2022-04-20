«Мадридский "Атлетико" на своём поле сыграет против "Гранады" в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 20 апреля, начало — 20:00 (мск). «Атлетико» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Красно-белые» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 60 очков за 32 поединка. Расположившиеся выше «Севилья» и «Барса» имеют такое же количество баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «матрасники» 7 раз уверенно обыгрывали своих соперников, 1 раз сыграли вничью и 2 раза уступили своим оппонентам.

Коэффициенты матча Атлетико — Гранада 1 1.30 X 5.20 2 10.50 Ставка

Посреди недели «Атлетико» на своем поле не сумел обыграть «Манчестер Сити» закончив поединок со счётом 0:0. Как следствие, клуб не попал в полуфинал Лиги Чемпионов, проиграв англичанам по сумме двух матчей — 0:1.

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А в чемпионате Испании мадридцы в прошлом туре обыграли «Эспаньол» со счётом 2:1 забив с пенальти на последних минутах поединка, а перед этим уступили «Мальорке» на выезде 1:0.

«Гранада»

«Насриды» занимают 16-е место в турнирной таблице Примеры набрав 29 очков за 32 матча. Команда продолжает вести борьбу за выживание в этом сезоне, так как от зоны вылета ее отделяет всего 1 балл.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Гранада» 6 раз проигрывала своим оппонентам, 2 раза радовала болельщиков победами и 2 раза сыграла вничью.

Последний раз «красно-белые» побеждали три тура назад в матче с «Алавесом», переиграв их на выезде со счётом 2:3, а после этого была ничья с «Райо Вальекано» (2:2). Последние два тура Примеры «Гранада» проигрывала, сначала на выезде с «Севильей» (4:2), а после дома с «Леванте» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Гранады» — за 10.00.

Прогноз — «Атлетико» борется за ТОП-4 в этом сезоне и не зря является фаворитом этой встречи, но и «Гранада» постоянно играет верховые матчи, забивает и пропускает. Поэтому ожидаем обмен голами в этом поединке.

Ставка — Обе команды забьют за 2.15.