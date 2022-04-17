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    Парижане растерзают «Марсель»?

    ПСЖ — «Марсель». Дерзкая ставка за 5.55 на матч Лиги 1 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Марсель»
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    Лионель Месси
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:45 мск. ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Апреля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    ПСЖ уже без пяти минут чемпион Франции. Отрыв от «Марселя» составляет 12 очков, и предпосылок для интриги в чемпионате нет.

    В минувшем туре ПСЖ вновь добыл три пункта. На выезде парижане разнесли в щепки оборону «Клермона» (1:6).

    Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 7.50
  • Ставка
    •

    В последних матчах парижане выглядят просто блестяще. 11 мячей на двоих от команды пропустили «Клермон» и «Лорьян» (5:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Из пяти последних очных поединков с марсельцами ПСЖ добыл три победы. И лишь в одном из матчей парижане уступили.

    «Марсель»

    «Марсель» фактически сражается лишь за сохранение второй позиции. Отрыв от идущего следом «Ренна» составляет всего три очка.

    «Марсель» еще и сражается в Лиге конференций, причем тоже удачно. Например, команда прошла в полуфинал турнира, обыграв на выезде ПАОК (0:1).

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    • В минувшем туре чемпионата «Марсель» добыл дежурные три очка. Дома команда уверенно переиграла «Монпелье» (2:0).

    Серия из восьми (!) побед подряд — прекрасное моральное подспорье перед матчем с принципиальным соперником. Вот только хватит ли усилий марсельцев на девятый успех к ряду?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.38, на ничью за 5.75, а на «Марсель» — за 8.40.

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    ПСЖ в 31 матче забил уже 70 мячей.

    Марсельцы в последних матчах показывают блестящие результаты.

    Хозяева имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора ПСЖ -3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка (5.55), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Парижане растерзают «Марсель»?
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