ПСЖ сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:45 мск. ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ уже без пяти минут чемпион Франции. Отрыв от «Марселя» составляет 12 очков, и предпосылок для интриги в чемпионате нет.

В минувшем туре ПСЖ вновь добыл три пункта. На выезде парижане разнесли в щепки оборону «Клермона» (1:6).

Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель 1 1.35 X 5.40 2 7.50 Ставка

В последних матчах парижане выглядят просто блестяще. 11 мячей на двоих от команды пропустили «Клермон» и «Лорьян» (5:1).

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Из пяти последних очных поединков с марсельцами ПСЖ добыл три победы. И лишь в одном из матчей парижане уступили.

«Марсель»

«Марсель» фактически сражается лишь за сохранение второй позиции. Отрыв от идущего следом «Ренна» составляет всего три очка.

«Марсель» еще и сражается в Лиге конференций, причем тоже удачно. Например, команда прошла в полуфинал турнира, обыграв на выезде ПАОК (0:1).

В минувшем туре чемпионата «Марсель» добыл дежурные три очка. Дома команда уверенно переиграла «Монпелье» (2:0).

Серия из восьми (!) побед подряд — прекрасное моральное подспорье перед матчем с принципиальным соперником. Вот только хватит ли усилий марсельцев на девятый успех к ряду?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.38, на ничью за 5.75, а на «Марсель» — за 8.40.

ПСЖ в 31 матче забил уже 70 мячей .

Марсельцы в последних матчах показывают блестящие результаты.

Хозяева имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора ПСЖ -3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.