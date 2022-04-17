«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:45 мск. «ПСЖ» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» совсем скоро будет праздновать победу в чемпионате. Парижане единолично возглавляют таблицу, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

Сезон для «ПСЖ», по сути, завершен, в оставшихся матчах можно играть в свое удовольствие. Чем команда Маурисио Почеттино, собственно, и занимается.

Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель 1 1.35 X 5.40 2 7.50 Ставка

В прошлом туре «Париж» разнес «Клермон» — 6:1. По три мяча забили Килиан Мбаппе и Неймар. А перед этим «ПСЖ» разбил «Лорьян» — 5:1. Здесь у Неймара и Мбаппе по дублю.

В общем, «ПСЖ» неплохо отреагировал на разгромное поражение от «Монако» (0:3) в конце марта. Правда, на это уже мало кто обращает внимание — от лучшей команды Франции ждали в первую очередь победы в ЛЧ.

«Марсель»

«Марсель» тем временем находится на второй строчке, набрав в 31-м матче 59 очков.

Ранее на этой неделе «Марсель» выиграл на выезде у греческого ПАОК и вышел в полуфинал Лиги конференций.

Примечательно, что победная серия команды Хорхе Сампаоли составляет уже восемь матчей.

Все прогнозы на Лигу 1

«Марсель» выиграл четыре предыдущих матча в Лиге 1 с общим счетом 12:4.

«Марсель» не смог забить только двух гостевых матчах текущего чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.85, а победу «Марселя» — за 8.60.

«Марсель» классно провел матч первого круга против «ПСЖ» — встреча завершилась вничью 0:0. Безусловно, для провансальцев это успех.

И сейчас гостям тоже срочно нужны очки, чтобы сохранить место в топ-3. Но, похоже, Мбаппе и два его звездных товарища готовы устроить «Марселю» серьезную проверку на прочность.

Есть подозрение, что «ПСЖ», на который больше не давят разговоры про ЛЧ и тд, обыграет «Марсель» с крупным счетом.

Ставка — победа «ПСЖ» + тотал матча больше 3,5 за 2.56. А за 5.55 — дерзкая ставка.