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    Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?

    «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат Франции 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Марсель»
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    «ПСЖ» забил 11 мячей в двух предыдущих матчах
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:45 мск. «ПСЖ» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Апреля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «ПСЖ»

    «Пари Сен-Жермен» совсем скоро будет праздновать победу в чемпионате. Парижане единолично возглавляют таблицу, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

    Сезон для «ПСЖ», по сути, завершен, в оставшихся матчах можно играть в свое удовольствие. Чем команда Маурисио Почеттино, собственно, и занимается.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 7.50
  • Ставка
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    В прошлом туре «Париж» разнес «Клермон» — 6:1. По три мяча забили Килиан Мбаппе и Неймар. А перед этим «ПСЖ» разбил «Лорьян» — 5:1. Здесь у Неймара и Мбаппе по дублю.

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    • В общем, «ПСЖ» неплохо отреагировал на разгромное поражение от «Монако» (0:3) в конце марта. Правда, на это уже мало кто обращает внимание — от лучшей команды Франции ждали в первую очередь победы в ЛЧ.

    «Марсель»

    «Марсель» тем временем находится на второй строчке, набрав в 31-м матче 59 очков.

    Ранее на этой неделе «Марсель» выиграл на выезде у греческого ПАОК и вышел в полуфинал Лиги конференций.

    Примечательно, что победная серия команды Хорхе Сампаоли составляет уже восемь матчей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Марсель» выиграл четыре предыдущих матча в Лиге 1 с общим счетом 12:4.

    «Марсель» не смог забить только двух гостевых матчах текущего чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.85, а победу «Марселя» — за 8.60.

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    «Марсель» классно провел матч первого круга против «ПСЖ» — встреча завершилась вничью 0:0. Безусловно, для провансальцев это успех.

    И сейчас гостям тоже срочно нужны очки, чтобы сохранить место в топ-3. Но, похоже, Мбаппе и два его звездных товарища готовы устроить «Марселю» серьезную проверку на прочность.

    Есть подозрение, что «ПСЖ», на который больше не давят разговоры про ЛЧ и тд, обыграет «Марсель» с крупным счетом.

    Ставка — победа «ПСЖ» + тотал матча больше 3,5 за 2.56. А за 5.55дерзкая ставка.

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    «ПСЖ» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
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