«Марсель» на своем поле примет «Монпелье» в 31-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

За восемь туров до завершения французского первенства «Марсель» с 56 очками идет на второй строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает много, а третью позицию опережает лишь на три пункта.

С учетом всех проведенных турниров «провансальцы» вышли победителями из своих шести последних поединков. В этот период они дважды выиграли в Лиге конференций и добыли четыре виктории в чемпионате.

Коэффициенты матча Марсель — Монпелье 1 1.50 X 4.40 2 6.30 Ставка

Накануне «южане» в еврокубковой игре на своем поле переиграли греческий ПАОК со счетом 2:1, а с последней игре чемпионата страны они справились на выезде с «Сент-Этьеном» — 4:2.

Календарь и таблица Лиги 1

На своем поле в данном розыгрыше Лиги 1 «Марсель» выступает не особо хорошо, выиграв лишь шесть встреч из 15 при пяти мировых исходах и четырех фиаско.

«Монпелье»

«Монпелье» с 41 зачетным пунктом разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. От еврозоны он отстает на десять баллов, так что вряд ли сможет добыть билет хотя бы в Лигу конференций.

«Паладины» переживают не лучший период во внутреннем первенстве, проиграв три из пяти последних игр при одном ничейном исходе и одном поражении.

В минувшем туре первенства «Монпелье» потерпел домашнее фиаско от посредственного «Бреста» со счетом 1:2, а вот игровым днем ранее он в гостях справился с аутсайдером «Бордо» — 2:0.

Вне родных стен «Монпелье» в данном розыгрыше Лиги 1 уступил в половине матчей из 14 проведенных, пять встреч клуб еще выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

За последние шесть очных игр этих команд трижды сильнее был «Марсель» и три раза была ничья. Причем в пяти из шести этих случаев забивали обе команды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.57.

На викторию «Монпелье» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.46.

Так как зачастую между собой эти команды обмениваются голами, то рискнем и в этой игре поставить на то, что голы влетят в обе стороны.