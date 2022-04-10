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    Снова будет голевой бартер?

    «Марсель» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Франции, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монпелье»
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    Димитри Пайет
    «Марсель» на своем поле примет «Монпелье» в 31-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Апреля 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    За восемь туров до завершения французского первенства «Марсель» с 56 очками идет на второй строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает много, а третью позицию опережает лишь на три пункта.

    С учетом всех проведенных турниров «провансальцы» вышли победителями из своих шести последних поединков. В этот период они дважды выиграли в Лиге конференций и добыли четыре виктории в чемпионате.

    Коэффициенты матча Марсель — Монпелье

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
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    Накануне «южане» в еврокубковой игре на своем поле переиграли греческий ПАОК со счетом 2:1, а с последней игре чемпионата страны они справились на выезде с «Сент-Этьеном» — 4:2.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своем поле в данном розыгрыше Лиги 1 «Марсель» выступает не особо хорошо, выиграв лишь шесть встреч из 15 при пяти мировых исходах и четырех фиаско.

    «Монпелье»

    «Монпелье» с 41 зачетным пунктом разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. От еврозоны он отстает на десять баллов, так что вряд ли сможет добыть билет хотя бы в Лигу конференций.

    «Паладины» переживают не лучший период во внутреннем первенстве, проиграв три из пяти последних игр при одном ничейном исходе и одном поражении.

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    • В минувшем туре первенства «Монпелье» потерпел домашнее фиаско от посредственного «Бреста» со счетом 1:2, а вот игровым днем ранее он в гостях справился с аутсайдером «Бордо» — 2:0.

    Вне родных стен «Монпелье» в данном розыгрыше Лиги 1 уступил в половине матчей из 14 проведенных, пять встреч клуб еще выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

    За последние шесть очных игр этих команд трижды сильнее был «Марсель» и три раза была ничья. Причем в пяти из шести этих случаев забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Монпелье» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.46.

    Так как зачастую между собой эти команды обмениваются голами, то рискнем и в этой игре поставить на то, что голы влетят в обе стороны.

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    «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Снова будет голевой бартер?
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