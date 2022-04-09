«Уотфорд» примет «Лидс» в поединке 32 тура чемпионата Англии, который состоится 9 апреля на «Викаридж Роуд». Начало в 17:00 мск. «Уотфорд» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

В таблице «Уотфорд» идет на дне, занимая 19 место с 22 очками. За 5 последних туров «шершни» могут похвастаться одной победой. Они обыграли «Саутгемптон» 2:1.

Помимо этого хозяева проиграли 3 из 4 матчей. Они были слабее «Арсенала» (2:3), «Вулверхэмптона» (0:4) и «Ливерпуля» (0:2).

Коэффициенты матча Уотфорд — Лидс 1 2.65 X 3.50 2 2.55 Ставка

Дома у «Уотфорда» 8 поражений подряд и в 7 из 8 случаев команда пропускала больше гола.

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«Уотфорд» — худшая домашняя команда лиги с 11 поражениями.

«Лидс»

«Павлины» не сильно ушли вперед. Они занимают 16 место. За 31 тур команда набрала 30 очков.

В последних трех турах результаты «Лидса» стали радовать. Команда одержала две победы и сыграла вничью. Ни много ни мало хозяева одолели «Вулверхэмптон» (3:2) и одержали победу над «Норвичем» (2:1).

2 апреля коллектив Джесси Марша разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1).

Травмирован Патрик Бэмфорд и Тайлер Робертс. Под вопросом Хуниор Фирпо.

Прогноз и ставка

2.70 и 2.60 — вот такие котировки приготовил нам букмекеры для ставок на победу команд. На ничью они оценивают котировкой 3.55.

«Лидс» сейчас на подъеме. Если сравнивать недавние предыдущие результаты, то получится, что это чуть ли не наилучший период команды в новом году.

Мы рекомендуем рискнуть и поставить на победу «павлинов», которые значительно прибавили в интенсивности игры, что может стать ключом к успеху.