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    «Лидсу» по силам обыграть худшую домашнюю команду АПЛ

    «Уотфорд» — «Лидс». Прогноз, ставки (к. 2.60) на футбол, АПЛ, 9 апреля 2022 года

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    «Уотфорд» примет «Лидс» в поединке 32 тура чемпионата Англии, который состоится 9 апреля на «Викаридж Роуд». Начало в 17:00 мск. «Уотфорд» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Уотфорд
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    «Уотфорд»

    В таблице «Уотфорд» идет на дне, занимая 19 место с 22 очками. За 5 последних туров «шершни» могут похвастаться одной победой. Они обыграли «Саутгемптон» 2:1.

    Помимо этого хозяева проиграли 3 из 4 матчей. Они были слабее «Арсенала» (2:3), «Вулверхэмптона» (0:4) и «Ливерпуля» (0:2).

    Коэффициенты матча Уотфорд — Лидс

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
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    Дома у «Уотфорда» 8 поражений подряд и в 7 из 8 случаев команда пропускала больше гола.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Уотфорд» — худшая домашняя команда лиги с 11 поражениями.

    «Лидс»

    «Павлины» не сильно ушли вперед. Они занимают 16 место. За 31 тур команда набрала 30 очков.

    В последних трех турах результаты «Лидса» стали радовать. Команда одержала две победы и сыграла вничью. Ни много ни мало хозяева одолели «Вулверхэмптон» (3:2) и одержали победу над «Норвичем» (2:1).

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    • 2 апреля коллектив Джесси Марша разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1).

    Травмирован Патрик Бэмфорд и Тайлер Робертс. Под вопросом Хуниор Фирпо.

    Прогноз и ставка

    2.70 и 2.60 — вот такие котировки приготовил нам букмекеры для ставок на победу команд. На ничью они оценивают котировкой 3.55.

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    «Лидс» сейчас на подъеме. Если сравнивать недавние предыдущие результаты, то получится, что это чуть ли не наилучший период команды в новом году.

    Мы рекомендуем рискнуть и поставить на победу «павлинов», которые значительно прибавили в интенсивности игры, что может стать ключом к успеху.

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    «Уотфорд» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лидсу» по силам обыграть худшую домашнюю команду АПЛ
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