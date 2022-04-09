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    «Саутгемптон» накажет «Челси» за ошибки в обороне?

    «Саутгемптон» — «Челси». Прогноз (к. 2.36) и ставки на чемпионат Англии 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Челси»
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    «Саутгемптон» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле
    «Челси» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Челси Челси
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает 12-е место в таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

    «Саутгемптон» здорово провел февраль, не сумев выиграть только в одном из четырех матчей. «Святые» одержали победы над «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Норвичем» и сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Челси

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    Но после этого начался спад. В четырех предыдущих матчах команда Ральф Хазенхюттля набрала лишь одно очко. После поражений от «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Уотфорда» «Саутгемптон» сыграл вничью с «Лидсом».

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    «Саутгемптон» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 59 очков.

    Текущая неделя началась для «Челси» с очень неприятного поражения от «Реала». «Синие» проиграли «Мадриду» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 1:3. Все три мяча забил Карим Бензема, ставший настоящей головной болью для обороны лондонского клуба.

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    • А перед этим, в прошлую субботу, «Челси» с треском проиграл на своем поле «Брентфорду» — 1:4.

    Это были два абсолютно худших матча «Челси» в этом сезоне. По словам Томаса Тухеля, настолько слабая игра команды в обороне стала для него большой неожиданностью.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Челси» — за 1.92.

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    Тухель после поражения от «Реала» не зря жаловался на чересчур плотный график. Похоже, «Челси» действительно устал, несмотря на постоянную ротацию состава. Это главная причина недавних провалов.

    И «Саутгемптон» вполне может этим воспользоваться. Тем более команда Хазенхюттля почти всегда становится серьезным препятствием для топ-клубов на своем поле.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.86.

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    «Саутгемптон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Саутгемптон» накажет «Челси» за ошибки в обороне?
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