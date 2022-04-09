«Челси» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» занимает 12-е место в таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

«Саутгемптон» здорово провел февраль, не сумев выиграть только в одном из четырех матчей. «Святые» одержали победы над «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Норвичем» и сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».

Коэффициенты матча Саутгемптон — Челси 1 3.95 X 3.65 2 1.90 Ставка

Но после этого начался спад. В четырех предыдущих матчах команда Ральф Хазенхюттля набрала лишь одно очко. После поражений от «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Уотфорда» «Саутгемптон» сыграл вничью с «Лидсом».

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«Саутгемптон» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Челси»

«Челси» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 59 очков.

Текущая неделя началась для «Челси» с очень неприятного поражения от «Реала». «Синие» проиграли «Мадриду» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 1:3. Все три мяча забил Карим Бензема, ставший настоящей головной болью для обороны лондонского клуба.

А перед этим, в прошлую субботу, «Челси» с треском проиграл на своем поле «Брентфорду» — 1:4.

Это были два абсолютно худших матча «Челси» в этом сезоне. По словам Томаса Тухеля, настолько слабая игра команды в обороне стала для него большой неожиданностью.

Прогноз и ставка

На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Челси» — за 1.92.

Тухель после поражения от «Реала» не зря жаловался на чересчур плотный график. Похоже, «Челси» действительно устал, несмотря на постоянную ротацию состава. Это главная причина недавних провалов.

И «Саутгемптон» вполне может этим воспользоваться. Тем более команда Хазенхюттля почти всегда становится серьезным препятствием для топ-клубов на своем поле.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.86.