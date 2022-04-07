Идеальная «девятка». Волшебный вечер Бензема на «Стэмфорд Бридж»

Мадридский «Реал» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Челси» — 3:1. Главным героем матча стал Карим Бензема, оформивший хет-трик. Перед ответной встречей на «Сантьяго Бернабеу» интрига сохраняется, хотя она уже не выглядит такой очевидной.

Ход матча

6’ Канте со своей половины выполнил длинный пас на ход Хаверцу, который прорвался в штрафную «Реала» и исполнил удар из-под защитника — выше мадридских ворот.

10’ Бензема разогнал контратаку гостей, далее пяткой продолжил на Вальверде, тот уже сделал пас в штрафную, а Винисиус, выдержав паузу, пробил в перекладину.

15’ Милитао совершил потерю на углу штрафной «Реала», попытался исправиться, но завалил Хаверца. Отлично исполнил штрафной удар Рис Джеймс слева, удалось ему перебросить стенку ударом в дальний угол, Куртуа нырнул и отбил мяч.

21’ 0:1 Карим Бензема. Винисиус и Бензема разыграли стеночку на грани с офсайдом, Жуниор, получив обратный пас, левым краем ворвался в штрафную «Челси» и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину.

24’ 0:2 Карим Бензема. Великолепный заброс в штрафную от Модрича, Бензема отклеился от защитников, и Тьяго с Рюдигером зачарованно смотрели, как капитан «Реала» с линии вратарской головой переправил мяч в дальний угол.

33’ Карвахаль подключился в атаку, получил мяч у угла вратарской «Челси» и пробил низом — Менди потащил. Кристенсен не дал состояться добиванию в упор.

40’ 1:2 Кай Хаверц. Джеймс справа накрутил защитника, отыграл в центр на Жоржиньо, который выполнил мягкий навес в штрафную «Реала», и Хаверц головой с подступов к вратарской переправил мяч в створ.

42’ Модрич сделал своевременный пас на левый край, Винисиус прострелил в штрафную «Челси», подкат Жоржиньо не помог хозяевам, но Бензема покатил мяч в полуметре от дальней штанги.

46’ 1:3 Карим Бензема. Сами себе привезли гол хозяева. После длинного выноса в исполнении гостей, Менди далеко рванул из ворот «Челси», чтобы мяч принять. Мяч он принял, но слишком слабую передачу отдал на Рюдигера, которого тут же накрыл Бензема и из-за пределов штрафной площади отправил мяч в пустой створ.

50’ Удар Хаверца гости накрыли, зато мяч отскочил к Аспиликуэте, который из-за пределов штрафной площади очень красиво пробил в дальнюю девятку, и Куртуа в крайне эффектном прыжке дотянулся рукой и переправил мяч на угловой.

69’ Аспиликуэта простреливал с левого фланга, и мяч после рикошета от ноги игрока «Реала» очень удобно полетел на голову Лукаку, который не смог попасть в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

70’ Лукаку не смог продавить защитника перед чужой штрафной площадью, зато набежавший Маунт великолепным дальним ударом послал мяч над самой перекладиной в районе девятки.

84’ Рис Джеймс с дальней дистанции пробил по воротам «Реала», мяч летел в дальний угол, и Куртуа в прыжке вытаскивает непростой удар.

90+3’ Зиеш неплохой удар наносил после скидки Лукаку, но точности ему не хватило. Над перекладиной ворот «Челси» мяч пролетел

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Челси — Реал Мадрид 1:3 Голы: 0:1 Карим Бензема (21'), 0:2 Карим Бензема (24'), 1:2 Кай Хаверц (40'), 1:3 Карим Бензема (46') Челси: Эдуард Менди, Андреас Кристенсен (Матео Ковачич, 46'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Н’Голо Канте (Хаким Зиеш, 46'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 64'), Сесар Аспиликуэта, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич (Ромелу Лукаку, 64'), Кай Хаверц Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Гарет Бэйл, 86'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 86'), Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 74'), Каземиро, Лука Модрич, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао (Начо Фернандес, 64'), Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Эдер Милитао (14'), Антонио Рюдигер (19')

В результате своего хет-трика нападающий «Реала» Карим Бензема признан техническим наблюдателем УЕФА лучшим игроком матча.

«Не только за свои голы, а вообще за все, что делал на поле, — он отлично обращается с мячом и является лидером команды. Он кропотливо работает над собой, и два первых его гола были высококлассными».

Карим Бензема globallookpress.co

Следующие матчи

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче «Челси» в рамках 32 тура АПЛ сыграет 9 апреля с «Саутгемптоном» на выезде. Мадридский клуб в этот же день примет «Хетафе» в рамках 31 тура Ла Лиги.

Прямая речь

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

— Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» — нужно смотреть в будущее. Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника. Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы — действующие победители Лиги чемпионов.

Должен отметить, что у нас хорошо сработали оборонительные построения и были опасные контратаки. Полагаю, успешная игра в защите нам помогла. И затем мы стали представлять угрозу, исходившую от Бензема с Винисиусом.

Карло Анчелотти globallookpress.co

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— Тяжелое поражение. Один из худших первых таймов на «Стэмфорд Бридж» за то время, что я работаю тут. Мы провели его настолько далеко от наших стандартов, насколько это возможно, так что нельзя жаловаться на поражение. Нам нужно вернуться на свой уровень. Первый тайм стал повторением второго тайма игры с «Брентфордом» (1:4).

В перерыве мы изменили тактику и хотели все исправить, и я думал, что у «Реала» хватало уязвимых мест, но мы были очень далеки от того, что требуется. Мы обсуждали все это пять дней назад. За пять дней у нас 7 пропущенных голов. Ничего не изменилось. Это тревожная ситуация. Надо настроиться на субботний матч, а не думать о поездке на «Бернабеу».

Томас Тухель globallookpress.co

Карим Бензема, форвард «Реала»

— Волшебный вечер, как и в тот день против «Пари Сен-Жермен» на «Бернабеу». Мы летели сюда за победой, хотели показать, что мы — «Реал». Все сложилось хорошо: мы хорошо играли с первой и до последней минуты. Очень важные голы. Я рад, что забил третий, так как в первом тайме мы один пропустили. Думал о таком шансе — забивать очень важно. В итоге мне это удалось, чему я очень рад.