В 32-м туре итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле сыграет против туринского «Ювентуса». Игра состоится 9 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Кальяри» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» ведет борьбу за сохранение прописки. На данный момент коллектив идет на безопасной 17-й строке, оторвавшись от зоны вылета на три пункта.

Островитяне со второй половины января по конец февраля выдали очень удачный период, не проиграв в нем ни одного поединка. За это время они два раза победили и трижды сыграли вничью.

Коэффициенты матча Кальяри — Ювентус 1 6.10 X 3.90 2 1.58 Ставка

Однако в последующих четырех встречах «Кальяри» только уступал, забив за весь этот период только один гол. В минувшем туре они были разгромлены на выезде «Удинезе» со счетом 1:5.

Календарь и таблица Серии А

В 15 домашних поединках этого розыгрыша Серии А «Кальяри» победил только в двух из них, еще семь игр он проиграл и шесть раз делил очки со своими оппонентами.

«Ювентус»

«Ювентус» же стремится попасть в Лигу чемпионов. Сейчас он на заветной четвертой строке, сильно уступая первым трем командам, а пятую позицию опережает на пять очков.

В минувшем туре первенства туринцы на своем поле потерпели фиаско от миланского «Интера» со счетом 0:1. Этой неудачей они прервали 16-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

Отметим, что перед неудачей с «нерадзурри» «Ювентус» вышел победителем из четырех игр внутреннего первенства, дважды выиграв с разницей в один мяч, а еще дважды — в два.

Вне родных стен в этом розыгрыше Серии А «черно-белые» уступали только в двух случаях из 15, восемь раз они еще выиграли и пять встреч свели вничью.

За последние десять очных игр этих клубов девять раз сильнее был «Юве» и раз виктория была за островитянами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.64.

На викторию «Кальяри» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.10.

Учитывая то, что туринцы удачно играют против сардинцев, то в данном противостоянии прогнозируем викторию гостей с разницей в несколько мячей.