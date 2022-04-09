ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Юве» уверенно разберется с островитянами

    «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, чемпионат Италии, 9 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус»
    В 32-м туре итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле сыграет против туринского «Ювентуса». Игра состоится 9 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Кальяри» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Апреля 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Кальяри»

    «Кальяри» ведет борьбу за сохранение прописки. На данный момент коллектив идет на безопасной 17-й строке, оторвавшись от зоны вылета на три пункта.

    Островитяне со второй половины января по конец февраля выдали очень удачный период, не проиграв в нем ни одного поединка. За это время они два раза победили и трижды сыграли вничью.

    Коэффициенты матча Кальяри — Ювентус

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.58
  • Ставка
    •

    Однако в последующих четырех встречах «Кальяри» только уступал, забив за весь этот период только один гол. В минувшем туре они были разгромлены на выезде «Удинезе» со счетом 1:5.

    Календарь и таблица Серии А

    В 15 домашних поединках этого розыгрыша Серии А «Кальяри» победил только в двух из них, еще семь игр он проиграл и шесть раз делил очки со своими оппонентами.

    «Ювентус»

    «Ювентус» же стремится попасть в Лигу чемпионов. Сейчас он на заветной четвертой строке, сильно уступая первым трем командам, а пятую позицию опережает на пять очков.

    В минувшем туре первенства туринцы на своем поле потерпели фиаско от миланского «Интера» со счетом 0:1. Этой неудачей они прервали 16-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

  • «Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Интер»
  • 04/04/2022

    • Отметим, что перед неудачей с «нерадзурри» «Ювентус» вышел победителем из четырех игр внутреннего первенства, дважды выиграв с разницей в один мяч, а еще дважды — в два.

    Вне родных стен в этом розыгрыше Серии А «черно-белые» уступали только в двух случаях из 15, восемь раз они еще выиграли и пять встреч свели вничью.

    За последние десять очных игр этих клубов девять раз сильнее был «Юве» и раз виктория была за островитянами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.64.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    На викторию «Кальяри» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.10.

    Учитывая то, что туринцы удачно играют против сардинцев, то в данном противостоянии прогнозируем викторию гостей с разницей в несколько мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Даллас — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гоу Эхед Иглс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кальяри» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Юве» уверенно разберется с островитянами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры