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    Аутсайдеры поделят очки между собой

    «Лорьян» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, Чемпионат Франции, 8 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Сент-Этьен»
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    «Сент-Этьен» — «Лорьян»
    В пятницу, 8 апреля, в стартовом поединке 31-го тура французской Лиги «Лорьян» дома сразится с «Сент-Этьеном». Игра начнется в 22:00 по мск. «Лорьян» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Апреля 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 22:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    «Лорьяну» еще предстоит отстаивать свое место в элите французского футбола. На данный момент он идет на 16-й строке, оторвавшись на балл от зоны переходных матчей, а прямой вылет опережает на пять пунктов.

    Свой последний отрезок из семи встреч первенства «рыбы» проводят весьма неплохо, выиграв за этот период три раза, правда, последний раз почти месяц тому назад, одолев тогда в гостях «Клермон» 1:0.

    Коэффициенты матча Лорьян — Сент-Этьен

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
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    Еще в этот период бретонцы один поединок свели вничью, поделив очки в позапрошлом туре дома со «Страсбургом» 0:0, и трижды уступили. Одно из фиаско было в минувшем игровом дне на выезде от ПСЖ — 1:5.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах в текущем розыгрыше Лиги 1 «Лорьян» выиграл лишь четыре поединка из 14 проведеных, а также по пять раз расписывал мировые и уступал.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» аналогично своему предстоящему противнику ведет борьбу за выживание. Сейчас он находится в зоне переходных матчей, имея на балл меньше, чем «Лорьян».

    После вполне удачного отрезка с начала февраля по начало марта, где было выиграно три игры при одной мировой и одном поражении, в последующих трех встречах они не побеждали.

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    • Так в этот период «зеленые» сперва расписали два мировых результата подряд, а потом потерпели домашнее фиаско, проиграв в прошлом туре на своем поле «Марселю» со счетом 2:4.

    На чужих полях «Сент-Этьен» в этом чемпионате проиграл восемь матчей из 14 проведенных, а также по три раза победив и сыграв вничью.

    В первом круге эти клубы расписали мировую 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лорьяна» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Сент-Этьена» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.30.

    Оба коллектива в случае потери очков сильно усугубят свое положение. Так что в данной игре команды вполне могут согласиться на дележ баллов. В общем, наш прогноз на эту игру — ничья.

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    «Лорьян» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры поделят очки между собой
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