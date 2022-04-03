«Тараз»
«Тараз» стартовал в чемпионате достаточно успешно. Ныне команда осела на 5 месте, набрав 5 очков.
Минувший тур для команды сложился весьма удачно. На выезде она расписала мировую с «Кайратом» (1:1).
Да и вообще, «Тараз» надежен в обороне. В трех поединках чемпионата команда пропустила лишь один мяч.
Против «Атырау» команда исторически играет неудачно. Об этом говорит лишь одна победа в пяти последних очных встречах.
«Атырау»
Эта команда начала чемпионат, в целом, на своем уровне. Четыре очка в трех матчах вполне можно назвать приемлемым результатом.
В нынешнем сезоне «Атырау» может побороться за выход в еврокубки. Правда, для этого нужно демонстрировать более стабильные результаты.
Лишь в минувшем туре «Атырау» добыл первую викторию в чемпионате. Дома был обыгран «Мактаарал» (2:1).
«Атырау» визуально выглядит не слабее «Тараза». К тому же команда довольно неплохо выглядит в атаке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тараз» за 2.32, на ничью за 3.07, а на «Тараз» — за 3.20.
«Тараз» имеет надежные оборонительные тылы.
Гости неплохо стартовали, к тому же
Обе команды наверняка будут искать свой шанс в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.