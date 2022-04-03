«Тараз» сыграет на своем поле с «Атырау» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. «Тараз» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тараз»

«Тараз» стартовал в чемпионате достаточно успешно. Ныне команда осела на 5 месте, набрав 5 очков.

Минувший тур для команды сложился весьма удачно. На выезде она расписала мировую с «Кайратом» (1:1).

Да и вообще, «Тараз» надежен в обороне. В трех поединках чемпионата команда пропустила лишь один мяч.

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Против «Атырау» команда исторически играет неудачно. Об этом говорит лишь одна победа в пяти последних очных встречах.

«Атырау»

Эта команда начала чемпионат, в целом, на своем уровне. Четыре очка в трех матчах вполне можно назвать приемлемым результатом.

В нынешнем сезоне «Атырау» может побороться за выход в еврокубки. Правда, для этого нужно демонстрировать более стабильные результаты.

Лишь в минувшем туре «Атырау» добыл первую викторию в чемпионате. Дома был обыгран «Мактаарал» (2:1).

«Атырау» визуально выглядит не слабее «Тараза». К тому же команда довольно неплохо выглядит в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тараз» за 2.32, на ничью за 3.07, а на «Тараз» — за 3.20.

«Тараз» имеет надежные оборонительные тылы.

Гости неплохо стартовали, к тому же уверенно выглядят в атаке .

Обе команды наверняка будут искать свой шанс в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.