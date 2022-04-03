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    «Тараз» — «Атырау». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Казахстана, 3 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Тараз» — «Атырау»
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    «Тараз»
    «Тараз» сыграет на своем поле с «Атырау» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. «Тараз» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
    Тараз
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Тараз 14:00 Атырау Атырау
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Тараз»

    «Тараз» стартовал в чемпионате достаточно успешно. Ныне команда осела на 5 месте, набрав 5 очков.

    Минувший тур для команды сложился весьма удачно. На выезде она расписала мировую с «Кайратом» (1:1).

    Да и вообще, «Тараз» надежен в обороне. В трех поединках чемпионата команда пропустила лишь один мяч.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Атырау» команда исторически играет неудачно. Об этом говорит лишь одна победа в пяти последних очных встречах.

    «Атырау»

    Эта команда начала чемпионат, в целом, на своем уровне. Четыре очка в трех матчах вполне можно назвать приемлемым результатом.

    В нынешнем сезоне «Атырау» может побороться за выход в еврокубки. Правда, для этого нужно демонстрировать более стабильные результаты.

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    • Лишь в минувшем туре «Атырау» добыл первую викторию в чемпионате. Дома был обыгран «Мактаарал» (2:1).

    «Атырау» визуально выглядит не слабее «Тараза». К тому же команда довольно неплохо выглядит в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тараз» за 2.32, на ничью за 3.07, а на «Тараз» — за 3.20.

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    «Тараз» имеет надежные оборонительные тылы.

    Гости неплохо стартовали, к тому же уверенно выглядят в атаке.

    Обе команды наверняка будут искать свой шанс в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «Тараз» — «Атырау»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. В Таразе забивают все!
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