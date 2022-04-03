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    Догонит ли «Рейнджерс» «Селтик»?

    «Рейнджерс» — «Селтик». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, чемпионат Шотландии, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Селтик»
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    «Рейнджерс» на три очка отстает от конкурента
    «Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках 32-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. «Рейнджерс» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
    Глазго Рейнджерс
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    «Рейнджерс»

    На данный момент «Рейнджерс» занимает 2 место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет три очка.

    Между тем хозяева недавно потеряли очки. Они самым досадным образом упустили викторию над «Мотеруэллом» (2:2).

    Тем не менее, в последних трех поединках чемпионата коллектив одержал три победы, где пропустил лишь один мяч.

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    Также команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Разгром «Црвены Звезды» 3:0 позволил ей проиграть в ответном матче со счетом 1:2.

    «Селтик»

    «Кельты» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимая первую строчку с 76-ю набранными очками за 31 тура.

    Расположившийся ниже «Рейнджерс» имеет в своём активе на 3 балла меньше с худшей разницей мячей: +51 против +37.

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  • 30/03/2022

    • За последние 12 поединков в шотландской Премьер-лиге «Селтик» лишь раз потерял очки, сыграв вничью с «Хибернианом» (0:0) на выезде.

    В последних трех матчах в национальном первенстве коллектив одержал три победы, пропустив один мяч.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

    200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Рейнджерс» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Рейнджерс» «Селтик»?
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