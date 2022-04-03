«Рейнджерс»
На данный момент «Рейнджерс» занимает 2 место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет три очка.
Между тем хозяева недавно потеряли очки. Они самым досадным образом упустили викторию над «Мотеруэллом» (2:2).
Тем не менее, в последних трех поединках чемпионата коллектив одержал три победы, где пропустил лишь один мяч.
Также команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Разгром «Црвены Звезды» 3:0 позволил ей проиграть в ответном матче со счетом 1:2.
«Селтик»
«Кельты» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимая первую строчку с 76-ю набранными очками за 31 тура.
Расположившийся ниже «Рейнджерс» имеет в своём активе на 3 балла меньше с худшей разницей мячей: +51 против +37.
За последние 12 поединков в шотландской Премьер-лиге «Селтик» лишь раз потерял очки, сыграв вничью с «Хибернианом» (0:0) на выезде.
В последних трех матчах в национальном первенстве коллектив одержал три победы, пропустив один мяч.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.