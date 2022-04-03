«Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках 32-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. «Рейнджерс» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

На данный момент «Рейнджерс» занимает 2 место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет три очка.

Между тем хозяева недавно потеряли очки. Они самым досадным образом упустили викторию над «Мотеруэллом» (2:2).

Тем не менее, в последних трех поединках чемпионата коллектив одержал три победы, где пропустил лишь один мяч.

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Также команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Разгром «Црвены Звезды» 3:0 позволил ей проиграть в ответном матче со счетом 1:2.

«Селтик»

«Кельты» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимая первую строчку с 76-ю набранными очками за 31 тура.

Расположившийся ниже «Рейнджерс» имеет в своём активе на 3 балла меньше с худшей разницей мячей: +51 против +37.

За последние 12 поединков в шотландской Премьер-лиге «Селтик» лишь раз потерял очки, сыграв вничью с «Хибернианом» (0:0) на выезде.

В последних трех матчах в национальном первенстве коллектив одержал три победы, пропустив один мяч.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.