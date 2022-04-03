«Монако» сыграет на выезде против «Метца» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Метц» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

Безвыигрышная серия команды Фредерика Антонетти составляет уже восемь матчей. На этом отрезке она четыре раза сыграла вничью, причем во всех случаях был зафиксирован одинаковый счет — 0:0. Ужас.

Коэффициенты матча Метц — Монако 1 6.50 X 4.10 2 1.53 Ставка

Также интересно, что за это время «Метц» забил всего лишь два мяча. Футболистам «Метца» удалось организовать одну результативную атаку в недавнем гостевом матче против «Ренна», который завершился для них сокрушительным поражением со счетом 1:6.

«Метц» в текущем чемпионате одержал всего лишь одну победу над своем поле.

«Монако»

«Монако» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 29-ти матчах 44 очка.

Перед паузой на матчи сборных «Монако» провел шикарную игру против «Пари Сен-Жермен». Команда Филиппа Клемана разгромила лидера на своем поле со счетом 3:0.

Все прогнозы на Лигу 1

За несколько дней до этого «Монако» вылетел из Лиги Европы, не сумев пройти португальскую «Брагу». Ключевым стало поражение в гостях со счетом 0:2. Ответная встреча завершилась вничью 1:1.

«Монако» одержал только две победы в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

На «Метц» в этом матче можно поставить за 6.25, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Монако» — за 1.56.

Несмотря на то, что «Метц» очень редко радует результатами, ставит на «Монако» все равно опасно. Гости совсем недавно разгромили «ПСЖ», но в целом они очень нестабильно проводят сезона.

В общем, никто сильно не удивится, если «Монако» снова потеряет очки.

Ставка — ничья за 4.20.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 9.30.