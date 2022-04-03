ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Фрибет и Бонус в ОлимпбетФрибеты и бонусы букмекеров: апрель-2022
  • 20:58
    • «Химки» на 90 минуте вырвали победу у «Рубина»
  • 20:29
    • Известны все группы ЧМ-2022 в Катаре
  • 22:52
    • Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ
  • 21:47
    • Винлайн: секретный фрибет 3000 рублей
    Все новости спорта

    «Монако» потеряет очки на поле «Метца»?

    «Метц» — «Монако». Прогноз (к. 4.20) и ставки на чемпионат Франции 3 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Метц Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Метц» — «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монако» одержал только две победы в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках Лиги 1
    «Монако» сыграет на выезде против «Метца» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Метц» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Апреля 2022 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 16:00 Монако Монако
  • Монако
    •

    «Метц»

    «Метц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

    Безвыигрышная серия команды Фредерика Антонетти составляет уже восемь матчей. На этом отрезке она четыре раза сыграла вничью, причем во всех случаях был зафиксирован одинаковый счет — 0:0. Ужас.

    Коэффициенты матча Метц — Монако

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.53
  • Ставка
    •

    Также интересно, что за это время «Метц» забил всего лишь два мяча. Футболистам «Метца» удалось организовать одну результативную атаку в недавнем гостевом матче против «Ренна», который завершился для них сокрушительным поражением со счетом 1:6.

    «Метц» в текущем чемпионате одержал всего лишь одну победу над своем поле.

    «Монако»

    «Монако» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 29-ти матчах 44 очка.

    Перед паузой на матчи сборных «Монако» провел шикарную игру против «Пари Сен-Жермен». Команда Филиппа Клемана разгромила лидера на своем поле со счетом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу 1

    За несколько дней до этого «Монако» вылетел из Лиги Европы, не сумев пройти португальскую «Брагу». Ключевым стало поражение в гостях со счетом 0:2. Ответная встреча завершилась вничью 1:1.

    «Монако» одержал только две победы в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Метц» в этом матче можно поставить за 6.25, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Монако» — за 1.56.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    Несмотря на то, что «Метц» очень редко радует результатами, ставит на «Монако» все равно опасно. Гости совсем недавно разгромили «ПСЖ», но в целом они очень нестабильно проводят сезона.

    В общем, никто сильно не удивится, если «Монако» снова потеряет очки.

    Ставка — ничья за 4.20.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 9.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Хуркач — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Томь — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Карабах — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ротор — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Метц» — «Монако»: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Монако» потеряет очки на поле «Метца»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры