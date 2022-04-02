«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в 31-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:30 мск. «Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 69 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет всего лишь одно очко.

Победная серия команды Юргена Клоппа в рамках чемпионата составляет уже девять матчей, а беспроигрышная — десять.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Уотфорд 1 1.12 X 8.50 2 21.00 Ставка

В марте «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» и «Брайтона», а также одержал победу над «Арсеналом».

Интересно, что в десяти предыдущих матчах АПЛ «Ливерпуль» пропустил всего лишь четыре мяча.

«Уотфорд»

«Уотфорд» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 29-ти матчах всего лишь 22 очка.

Перед паузой на матчи сборных «Уотфорд» одержал гостевую победу над «Саутгемптоном» (2:1) благодаря дублю колумбийца Хуана Эрнандеса.

Благодаря этому команда Роя Ходжсона прервала серию из четырех матчей без побед (три поражения и ничья).

Все прогнозы на АПЛ

На самом деле, позитива очень мало, в 15-ти предыдущих матчах чемпионата у «Уотфорда» всего лишь две победы.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 9.70, а победу «Уотфорда» — за 22.00.

Даже с учетом того, что некоторые футболисты «Ливерпуля» будут играть всего лишь через несколько дней после непростых матчей за свои сборные (например, Мо Салах и Садио Мане), «Уотфорду» все равно будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат. В лучшем случае не дойдет до совсем уж безобразного разгрома.

К слову, в первом круге «Ливерпуль» разорвал «Уотфорд» со счетом 5:0.

Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.68. Хотя бы на гол престижа «Уофорд» сможет рассчитывать.