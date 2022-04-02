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    Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Уотфорд»?

    «Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Англии 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Уотфорд»
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    В десяти предыдущих матчах АПЛ «Ливерпуль» пропустил всего лишь четыре мяча
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в 31-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:30 мск. «Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 14:30 Уотфорд Уотфорд
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 69 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет всего лишь одно очко.

    Победная серия команды Юргена Клоппа в рамках чемпионата составляет уже девять матчей, а беспроигрышная — десять.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Уотфорд

  • 1
  • 1.12
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 21.00
  • Ставка
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    В марте «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» и «Брайтона», а также одержал победу над «Арсеналом».

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    • Интересно, что в десяти предыдущих матчах АПЛ «Ливерпуль» пропустил всего лишь четыре мяча.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 29-ти матчах всего лишь 22 очка.

    Перед паузой на матчи сборных «Уотфорд» одержал гостевую победу над «Саутгемптоном» (2:1) благодаря дублю колумбийца Хуана Эрнандеса.

    Благодаря этому команда Роя Ходжсона прервала серию из четырех матчей без побед (три поражения и ничья).

    Все прогнозы на АПЛ

    На самом деле, позитива очень мало, в 15-ти предыдущих матчах чемпионата у «Уотфорда» всего лишь две победы.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 9.70, а победу «Уотфорда» — за 22.00.

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    Даже с учетом того, что некоторые футболисты «Ливерпуля» будут играть всего лишь через несколько дней после непростых матчей за свои сборные (например, Мо Салах и Садио Мане), «Уотфорду» все равно будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат. В лучшем случае не дойдет до совсем уж безобразного разгрома.

    К слову, в первом круге «Ливерпуль» разорвал «Уотфорд» со счетом 5:0.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.68. Хотя бы на гол престижа «Уофорд» сможет рассчитывать.

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    «Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Уотфорд»?
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