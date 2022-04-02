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    «Вильярреал» окажется сильнее

    «Леванте» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 2 апреля 2022 года

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    Пау Торрес
    «Леванте» на своём поле сыграет против «Вильярреала» в рамках 30-го тура Примеры. Матч состоится 2 апреля, начало 17:15 (мск). «Леванте» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Апреля 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 17:15 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Леванте»

    «Лягушки» занимают последнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 19 очков за 29 матчей. Команда уже вряд ли сможет набрать нужное количество баллов, что б выбраться из зоны вылета.

    За последние 10 матчей «Леванте» 3 раза радовал болельщиков победами, 2 раза сыграл вничью и 5 раз потерпел поражения от своих соперников.

    Коэффициенты матча Леванте — Вильярреал

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.93
  • Ставка
    •

    В чемпионате Испании последняя победа «лягушек» была ещё в феврале в матче против «Эльче», который играл в меньшинстве и проиграл со счётом 3:0. После этого «Леванте» терпел поражения от «Атлетика» (3:1) и «Осасуны» (3:1).

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    Между этими матчами был поединок с «Эспаньолом» в котором команды не определили сильнейшего и обменявшись голами разошлись со счётом 1:1.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» не теряет надежд побороться за зону еврокубков и в данный момент занимает 7-е место набрав 45 очков. Расположившийся выше «Реал Сосьедад» имеет в активе на 3 бала больше.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Вильярреал» 6 раз уверенно обыгрывал своих соперников, 2 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл.

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    • Настоящий фурор «желтая субмарина» сделала в Лиге Чемпионов уверенно выбил из борьбы итальянский «Ювентус». «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл своего соперника ос счётом 1:4.

    В Примере после матча ЛЧ «Вильярреал» проиграл слабенькому «Кадису» только из-за того, что футболисты устали после тяжелого поединка и были не настроены на этот матч, который завершился со счётом 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Леванте» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Вильярреала» — за 1.98.

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    Прогноз — У «Вильярреала» было время отдохнуть и набраться сил, теперь команда готова снова выходить на поле в родном чемпионате и уверенно отбирать очки. И в этом поединке очень подходящий соперник для этого — главный аутсайдер турнира.

    Ставка — Победа «Вильярреала» за 1.98.

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    «Леванте» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» окажется сильнее
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