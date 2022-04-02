«Бернли»
«Бернли» занимает предпоследнее место в таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.
«Бернли» оказался в непростой ситуации, на этот раз остаться в элитном дивизионе будет сложно. Правда, тут стоит добавить, что у команды Шона Дайча есть еще два матча в запасе.
Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Сити
В марте «Бернли» не набрал ни одного очка, проиграв «Лестеру», «Челси» и «Брентфорду». На этом отрезке команда Дайча не забила ни одного мяча.
«Бернли» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» тем временем по-прежнему единолично возглавляет таблицу АПЛ. Только с недавних пор отрыв от «Ливерпуля» составляет лишь одно очко.
«Ман Сити» растерял преимущество после неожиданного поражения от «Тоттенхэма» и ничьей с «Кристал Пэлас».
Но при этом сложно сказать, что у команды Хосепа Гвардиола были какие-то игровые проблемы. О спаде не может быть и речи.
«Ман Сити» ни разу не проигрывал в 14-ти предыдущих матчах на выезде в рамках АПЛ.
Прогноз и ставка
На «Бернли» в этом матче можно поставить за 15.00, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.23.
Сценарий этого матча известен заранее: «Бернли» будет стоять в защите, лишь изредка выбегая в контратаки.
Но до крупной победы «Сити», скорее всего, не дойдет. Как обычно, будут классические гостевые 2:0.
Ставка — победа «Манчестер Сити» + общий тотал матча меньше 3,5 за 2.06.
Кстати, «Бернли» не забил ни одного мяча в пяти предыдущих матчах против «Манчестер Сити».