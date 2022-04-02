«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Бернли» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» занимает предпоследнее место в таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

«Бернли» оказался в непростой ситуации, на этот раз остаться в элитном дивизионе будет сложно. Правда, тут стоит добавить, что у команды Шона Дайча есть еще два матча в запасе.

Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Сити 1 14.00 X 6.30 2 1.22 Ставка

В марте «Бернли» не набрал ни одного очка, проиграв «Лестеру», «Челси» и «Брентфорду». На этом отрезке команда Дайча не забила ни одного мяча.

Все прогнозы на АПЛ

«Бернли» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тем временем по-прежнему единолично возглавляет таблицу АПЛ. Только с недавних пор отрыв от «Ливерпуля» составляет лишь одно очко.

«Ман Сити» растерял преимущество после неожиданного поражения от «Тоттенхэма» и ничьей с «Кристал Пэлас».

Но при этом сложно сказать, что у команды Хосепа Гвардиола были какие-то игровые проблемы. О спаде не может быть и речи.

«Ман Сити» ни разу не проигрывал в 14-ти предыдущих матчах на выезде в рамках АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 15.00, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.23.

Сценарий этого матча известен заранее: «Бернли» будет стоять в защите, лишь изредка выбегая в контратаки.

Но до крупной победы «Сити», скорее всего, не дойдет. Как обычно, будут классические гостевые 2:0.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + общий тотал матча меньше 3,5 за 2.06.

Кстати, «Бернли» не забил ни одного мяча в пяти предыдущих матчах против «Манчестер Сити».