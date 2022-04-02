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    «Ман Сити» снова обыграет «Бернли» и ни разу не пропустит?

    «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.06) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Манчестер Сити»
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    «Ман Сити» ни разу не проигрывал в 14-ти предыдущих матчах на выезде в рамках АПЛ
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Бернли» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает предпоследнее место в таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

    «Бернли» оказался в непростой ситуации, на этот раз остаться в элитном дивизионе будет сложно. Правда, тут стоит добавить, что у команды Шона Дайча есть еще два матча в запасе.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Сити

  • 1
  • 14.00
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 1.22
  • Ставка
    •

    В марте «Бернли» не набрал ни одного очка, проиграв «Лестеру», «Челси» и «Брентфорду». На этом отрезке команда Дайча не забила ни одного мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Бернли» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем по-прежнему единолично возглавляет таблицу АПЛ. Только с недавних пор отрыв от «Ливерпуля» составляет лишь одно очко.

    «Ман Сити» растерял преимущество после неожиданного поражения от «Тоттенхэма» и ничьей с «Кристал Пэлас».

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    • Но при этом сложно сказать, что у команды Хосепа Гвардиола были какие-то игровые проблемы. О спаде не может быть и речи.

    «Ман Сити» ни разу не проигрывал в 14-ти предыдущих матчах на выезде в рамках АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 15.00, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.23.

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    Сценарий этого матча известен заранее: «Бернли» будет стоять в защите, лишь изредка выбегая в контратаки.

    Но до крупной победы «Сити», скорее всего, не дойдет. Как обычно, будут классические гостевые 2:0.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + общий тотал матча меньше 3,5 за 2.06.

    Кстати, «Бернли» не забил ни одного мяча в пяти предыдущих матчах против «Манчестер Сити».

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    «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» снова обыграет «Бернли» и ни разу не пропустит?
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