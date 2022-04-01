В пятницу, 1 апреля, в 40-м туре английского Чемпионшипа «Халл Сити» на своем поле примет «Хаддерсфилд». Начало встречи намечено на 21:45 по мск. «Халл Сити» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

С 41 зачетным пунктом «Халл» разместился на 20-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны вылета он оторвался на 13 пунктов, так что может чувствовать себя вполне спокойно.

«Тигры» смогли добыть всего лишь две виктории за последние 11 встреч первенства. Последняя из них была в позапрошлом туре, когда они на выезде смогли переиграть 2:0 «Ковентри».

Коэффициенты матча Халл Сити — Хаддерсфилд Таун 1 2.75 X 3.20 2 2.65 Ставка

Еще в этот период они три поединка свели вничью и потерпели шесть поражений. Одно из них состоялось в минувшем игровом дне от «Лутона» на своей территории со счетом 1:3.

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Стоит отметить, что «Халл» проиграл последние пять матчей чемпионата на своем поле, забив за весь этот период всего лишь один гол.

«Хаддерсфилд»

На текущий момент «Хаддерсфилд Таун» находится на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая на шесть баллов от второй позиции, а седьмое место обходит на четыре пункта.

С начала декабря аж по начало марта «терьеры» не знали горечи поражений в рамках чемпионата страны. В этот период они семь встреч свели вничью и девять раз побеждали.

Однако в последних своих трех играх они выступили неудачно. Сперва в данном отрезке они сыграли вничью, а потом поочередно оказались слабее «Миллуолла» 0:2 в гостях и «Борнмута» 0:3 дома.

У «Хаддерсфилад» только одно фиаско в последних десяти выездных поединках при четырех мировых исходах и пяти победных результатах.

«Хаддерсфилд» выиграл у «Халла» в последних трех очных поединках, в том числе и в первом круге на своем поле — 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хаддерсфилд Таун» предлагают — 2.63.

На викторию «Халл Сити» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.36.

Прогнозируем, что в данном противостоянии выиграют «терьеры», которым очень нужны три очка, чтобы удержаться в зоне плей-офф.