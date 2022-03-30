Сборная Чили сыграет на своем поле с командой Уругвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:30 мск. Чили — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Сборная Чили занимает седьмое место после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрала 19 очков.

Для продолжения борьбы за путевку на ЧМ чилийцам надо занять хотя бы пятое место, на котором сейчас находится Перу. Отставание от конкурента составляет два очка.

Коэффициенты матча Чили — Уругвай 1 2.25 X 3.40 2 3.25 Ставка

В феврале-марте команда одержала важнейшую гостевую победу над Боливией. Но ключевыми рискуют стать поражения от Аргентины (1:2) и Бразилии (0:4).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В 17 поединках текущего отбора чилийцы одержали пять побед, четырежды сыграли вничью и восемь раз проиграли.

Уругвай

Уругвайцы занимают 4-ю позицию в турнирной таблице, набрав 25 очков за 17 матчах, и уже обеспечила себе выход на мундиаль. Сборная смогла забить в ворота соперников 20 голов, а в свои пропустила 22 мяча.

Две кряду победы над аутсайдерами Парагваем (1:0) и Венесуэлой (4:1) вернули Уругвай в гонку за самыми высокими позициями, а успех с Перу (1:0) вывел на ЧМ.

Любопытно, что перед тем Селесао потерпели крушения от Бразилии (1:4), Аргентины (0:1) и Боливии (0:3).

Сборная Уругвая ещё недавно могла и не надеяться на выход в Катар. Сборная Уругвая ещё недавно могла и не надеяться на выход в Катар, и многие думали, что Уругвай остался без ЧМ, но не тут то было.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей и ничья оцениваются в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.