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    Сможет ли Швейцария обыграть косоваров?

    Швейцария — Косово. Прогноз, ставки (к. 1.82) на футбол, товарищеский матч, 29 марта 2022 года

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    Сборная Швейцарии потерпела лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах
    Сборная Швейцарии сыграет на своем поле против команды Косова в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 29 марта в Цюрихе, начало — в 19:00 мск. Швейцария — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 19:00 Косово Косово
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
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    Швейцария

    Сборная Швейцарии минувшей осенью сенсационно заняла первое место в одной группе с Италией, благодаря чему напрямую пробилась в финальную часть чемпионата мира.

    Ключевым стал гостевой матч с итальянцами в Риме, завершившийся вничью. После этого швейцарцы разгромили дома Болгарию, а Италия не смогла выиграть на выезде у Северной Ирландии.

    Коэффициенты матча Швейцария — Косово

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    В восьми матчах квалификации ЧМ-2022 Швейцария ни разу не проиграла и пропустила лишь два мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная Швейцарии потерпела лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах.

    Косово

    Сборная Косова неудачно выступила в отборе на чемпионат мира. Косовары заняли последнее место в группе, оставшись позади в том числе сборной Грузии.

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    • Но приятные моменты все равно были. Команда Косова, например, дважды сыграла вничью с Грецией и одержала гостевую победу над Грузией.

    Кроме того, ей удалось забить в гостевом матче с Испанией (3:1).

    Несколько дней назад косовары разгромили в рамках товарищеского матча команду Буркина-Фасо со счетом 0:5.

    Прогноз и ставка

    На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу Косова — за 10.50.

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    Вряд ли швейцарцы станут чересчур напрягаться, все-таки это не официальный матч, результат в данном случае не имеет большого значения.

    Ставка — голы в обоих таймах за 1.82. Не исключено, что косовары тоже организуют хотя бы гол престижа.

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    Швейцария — Косово: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли Швейцария обыграть косоваров?
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