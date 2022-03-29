Сборная Швейцарии сыграет на своем поле против команды Косова в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 29 марта в Цюрихе, начало — в 19:00 мск. Швейцария — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Сборная Швейцарии минувшей осенью сенсационно заняла первое место в одной группе с Италией, благодаря чему напрямую пробилась в финальную часть чемпионата мира.

Ключевым стал гостевой матч с итальянцами в Риме, завершившийся вничью. После этого швейцарцы разгромили дома Болгарию, а Италия не смогла выиграть на выезде у Северной Ирландии.

Коэффициенты матча Швейцария — Косово 1 1.30 X 5.10 2 11.00 Ставка

В восьми матчах квалификации ЧМ-2022 Швейцария ни разу не проиграла и пропустила лишь два мяча.

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Сборная Швейцарии потерпела лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах.

Косово

Сборная Косова неудачно выступила в отборе на чемпионат мира. Косовары заняли последнее место в группе, оставшись позади в том числе сборной Грузии.

Но приятные моменты все равно были. Команда Косова, например, дважды сыграла вничью с Грецией и одержала гостевую победу над Грузией.

Кроме того, ей удалось забить в гостевом матче с Испанией (3:1).

Несколько дней назад косовары разгромили в рамках товарищеского матча команду Буркина-Фасо со счетом 0:5.

Прогноз и ставка

На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу Косова — за 10.50.

Вряд ли швейцарцы станут чересчур напрягаться, все-таки это не официальный матч, результат в данном случае не имеет большого значения.

Ставка — голы в обоих таймах за 1.82. Не исключено, что косовары тоже организуют хотя бы гол престижа.