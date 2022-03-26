«Велес» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» всегда считался колючей командой. «Крылатым быкам» палец в рот не клади: того и гляди пощипают любого!

Сейчас команда находится на 10 месте в таблице. И ведь все абсолютно логично и справедливо: крепкий середняк ФНЛ в чистом виде.

В минувшем туре чемпионата «Велес» не смог разжиться баллами. На выезде команда уступила «Нефтехимику» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Олимп-Долгопрудного» команда исторически играет весьма удачно. Из пяти последних поединков «Велес» выиграл в четырех при одной неудаче.

«Олимп-Долгопрудный»

Эта команда все еще находится в статусе борца за выживание. «Олимпийцам» не удается оторваться от опасной зоны больше, чем на три очка.

«Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Причем команда отличается относительно надежной обороной: пропущен лишь 31 мяч.

Минувший тур сложился для команды успешно. После трех поражений к ряду, она добыла вожделенную викторию над «Текстильщиком» (1:0).

Вот и в этом поединке «олимпийцы» будут стремиться пополнить очковый багаж. Даже ничьей для этого команде будет вполне достаточно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 1.82, на ничью за 3.40, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 4.72.

Москвичи традиционно успешно противостоят «олимпийцам».

«Олимп-Долгопрудный» в последних матчах выглядит неубедительно .

Команда Дениса Бушуева смотрится намного монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Велеса» -0.75 с коэффициентом 2.09.