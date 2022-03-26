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    «Велес» расправится с «олимпийцами»

    «Велес» — «Олимп-Долгопрудный». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Олимп-Долгопрудный»
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    Мамаду Майга
    «Велес» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный
  • Россия. ФНЛ
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    «Велес»

    «Велес» всегда считался колючей командой. «Крылатым быкам» палец в рот не клади: того и гляди пощипают любого!

    Сейчас команда находится на 10 месте в таблице. И ведь все абсолютно логично и справедливо: крепкий середняк ФНЛ в чистом виде.

    В минувшем туре чемпионата «Велес» не смог разжиться баллами. На выезде команда уступила «Нефтехимику» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Олимп-Долгопрудного» команда исторически играет весьма удачно. Из пяти последних поединков «Велес» выиграл в четырех при одной неудаче.

    «Олимп-Долгопрудный»

    Эта команда все еще находится в статусе борца за выживание. «Олимпийцам» не удается оторваться от опасной зоны больше, чем на три очка.

    «Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Причем команда отличается относительно надежной обороной: пропущен лишь 31 мяч.

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    • Минувший тур сложился для команды успешно. После трех поражений к ряду, она добыла вожделенную викторию над «Текстильщиком» (1:0).

    Вот и в этом поединке «олимпийцы» будут стремиться пополнить очковый багаж. Даже ничьей для этого команде будет вполне достаточно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 1.82, на ничью за 3.40, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 4.72.

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    Москвичи традиционно успешно противостоят «олимпийцам».

    «Олимп-Долгопрудный» в последних матчах выглядит неубедительно.

    Команда Дениса Бушуева смотрится намного монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Велеса» -0.75 с коэффициентом 2.09.

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    «Велес» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. «Велес» расправится с «олимпийцами»
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