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    «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?

    «Реал» — «Барселона». Прогноз (к. 2.52) и ставки на чемпионат Испании по футболу 20 марта 2022 года

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    «Барса» ни разу не проиграла в десяти предыдущих матчах Ла Лиги
    Мадридский «Реал» встретится на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Марта 2022 года
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    «Реал»

    «Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 66 очков.

    Главным достижением «Реала» в этом месяце стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен» (3:1), которая вывела его в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    Героем ключевой встречи с «Парижем» стал Карим Бензема, оформивший хет-трик. Через несколько дней два гола француза помогли «Мадриду» разгромить «Мальорку».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    У «Реала» был небольшой спад, но сейчас команда Карло Анчелотти на ходу, в чем нет никаких сомнений. Победная серия лидера испанского чемпионата составляет пять матчей. И на этом отрезке он забил 14 мячей (восемь из них на счету Бензема).

    «Барселона»

    «Барселона» находится на третьей строчке, набрав в 27-ми матчах 51 очко. Отставание от «Реала» составляет 51 очко.

    Несколько дней назад «Барселона» выиграла на выезде у «Галатасарая» (2:1) и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

    В Стамбуле сине-гранатовым пришлось даже отыгрываться, что для многих стало сюрпризом, но, с другой стороны, это показало, что команда умеет правильно реагировать в стрессовых ситуациях.

    Беспроигрышная серия «Барселоны» достигла уже 11-ти матчей. В восьми случаях команда Хави выиграла.

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    • «Барса» ни разу не проиграла в десяти предыдущих матчах Ла Лиги.

    В предстоящем матче «Барселоне», возможно, не помогут два ключевых игрока — Жерар Пике и Педри. Оба получили повреждения в игре с «Галатасараем».

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Барселоны» — за 3.42.

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    В начале января «Реал» с трудом выиграл у «Барсы» в полуфинале Суперкубка Испании. При абсолютно равной игре команда Анчелотти забила победный гол в овертайме.

    Очевидно, что это уже далеко не та «Барселона», которую «Мадрид» побеждал в первом круге Ла Лиги. Более того, за последние пару месяцев каталонцы добились невероятного прогресса.

    «Реал» тоже в порядке, но нынешняя «Барса» способна взять реванш.

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (0) за 2.52.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 1,5 за 2.40.

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    «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?
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