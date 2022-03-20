Мадридский «Реал» встретится на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 66 очков.

Главным достижением «Реала» в этом месяце стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен» (3:1), которая вывела его в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона 1 2.10 X 3.70 2 3.25 Ставка

Героем ключевой встречи с «Парижем» стал Карим Бензема, оформивший хет-трик. Через несколько дней два гола француза помогли «Мадриду» разгромить «Мальорку».

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У «Реала» был небольшой спад, но сейчас команда Карло Анчелотти на ходу, в чем нет никаких сомнений. Победная серия лидера испанского чемпионата составляет пять матчей. И на этом отрезке он забил 14 мячей (восемь из них на счету Бензема).

«Барселона»

«Барселона» находится на третьей строчке, набрав в 27-ми матчах 51 очко. Отставание от «Реала» составляет 51 очко.

Несколько дней назад «Барселона» выиграла на выезде у «Галатасарая» (2:1) и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

В Стамбуле сине-гранатовым пришлось даже отыгрываться, что для многих стало сюрпризом, но, с другой стороны, это показало, что команда умеет правильно реагировать в стрессовых ситуациях.

Беспроигрышная серия «Барселоны» достигла уже 11-ти матчей. В восьми случаях команда Хави выиграла.

«Барса» ни разу не проиграла в десяти предыдущих матчах Ла Лиги .

В предстоящем матче «Барселоне», возможно, не помогут два ключевых игрока — Жерар Пике и Педри. Оба получили повреждения в игре с «Галатасараем».

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Барселоны» — за 3.42.

В начале января «Реал» с трудом выиграл у «Барсы» в полуфинале Суперкубка Испании. При абсолютно равной игре команда Анчелотти забила победный гол в овертайме.

Очевидно, что это уже далеко не та «Барселона», которую «Мадрид» побеждал в первом круге Ла Лиги. Более того, за последние пару месяцев каталонцы добились невероятного прогресса.

«Реал» тоже в порядке, но нынешняя «Барса» способна взять реванш.

Ставка — победа «Барселоны» с форой (0) за 2.52.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 1,5 за 2.40.