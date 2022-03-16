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    «Лилль» — «Челси». Дерзкая ставка за 6.20 на матч Лиги чемпионов 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Челси»
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    Мейсон Маунт
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Лилль»

    «Лилль» в первом матче не смог проявить своих лучших качеств. Выездное поражение (2:0) не оставляет ничего, кроме как активно атаковать дома.

    В минувшем туре своего чемпионата «Лилль» не сумел добыть три очка. Дома команда разжилась лишь ничьей с «Сент-Этьеном» (0:0).

    Коэффициенты матча Лилль — Челси

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Лилль» наверняка будет рисковать. Плюс у «догов» действующая серия из трех матчей без пропущенных мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В своем чемпионате «доги» идут лишь на 6 месте. Стало быть, вряд ли команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

    «Челси»

    «Челси» в своем чемпионате выступает относительно неудачно. Лишь 3 место на текущий момент вряд ли может считаться для клуба высоким.

    Главным достоянием команды Томаса Тухеля является оборона. Тылы лондонцев дали результативный сбой лишь 19 раз в 28 матчах АПЛ.

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    • Зато в минувшем туре своего чемпионата «Челси» победил. Дома «аристократы» сумели минимально обыграть «Ньюкасл».

    Лондонцы сейчас на ходу. Серия из четырех победных матчей говорит явно в пользу подопечных Тухеля.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Лилль» — за 4.18.

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    «Лилль» наверняка будет активно идти вперед.

    В составе «аристократов» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Французы после выездного поражения наверняка будут активны в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Лилля» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка (6.20), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. Огорчат ли «доги» англичан?
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