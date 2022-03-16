«Лилль» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» в первом матче не смог проявить своих лучших качеств. Выездное поражение (2:0) не оставляет ничего, кроме как активно атаковать дома.

В минувшем туре своего чемпионата «Лилль» не сумел добыть три очка. Дома команда разжилась лишь ничьей с «Сент-Этьеном» (0:0).

Коэффициенты матча Лилль — Челси 1 4.30 X 3.60 2 1.85 Ставка

В этом поединке «Лилль» наверняка будет рисковать. Плюс у «догов» действующая серия из трех матчей без пропущенных мячей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В своем чемпионате «доги» идут лишь на 6 месте. Стало быть, вряд ли команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

«Челси»

«Челси» в своем чемпионате выступает относительно неудачно. Лишь 3 место на текущий момент вряд ли может считаться для клуба высоким.

Главным достоянием команды Томаса Тухеля является оборона. Тылы лондонцев дали результативный сбой лишь 19 раз в 28 матчах АПЛ.

Зато в минувшем туре своего чемпионата «Челси» победил. Дома «аристократы» сумели минимально обыграть «Ньюкасл».

Лондонцы сейчас на ходу. Серия из четырех победных матчей говорит явно в пользу подопечных Тухеля.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Лилль» — за 4.18.

«Лилль» наверняка будет активно идти вперед .

В составе «аристократов» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

Французы после выездного поражения наверняка будут активны в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Лилля» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.