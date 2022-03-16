«Лилль»
«Лилль» в первом матче не смог проявить своих лучших качеств. Выездное поражение (2:0) не оставляет ничего, кроме как активно атаковать дома.
В минувшем туре своего чемпионата «Лилль» не сумел добыть три очка. Дома команда разжилась лишь ничьей с «Сент-Этьеном» (0:0).
Коэффициенты матча Лилль — Челси
В этом поединке «Лилль» наверняка будет рисковать. Плюс у «догов» действующая серия из трех матчей без пропущенных мячей.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В своем чемпионате «доги» идут лишь на 6 месте. Стало быть, вряд ли команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
«Челси»
«Челси» в своем чемпионате выступает относительно неудачно. Лишь 3 место на текущий момент вряд ли может считаться для клуба высоким.
Главным достоянием команды Томаса Тухеля является оборона. Тылы лондонцев дали результативный сбой лишь 19 раз в 28 матчах АПЛ.
Зато в минувшем туре своего чемпионата «Челси» победил. Дома «аристократы» сумели минимально обыграть «Ньюкасл».
Лондонцы сейчас на ходу. Серия из четырех победных матчей говорит явно в пользу подопечных Тухеля.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Лилль» — за 4.18.
«Лилль»
В составе «аристократов» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.
Французы после выездного поражения наверняка будут активны в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Лилля» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.