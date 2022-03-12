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    «Бавария» проиграет на поле «Хоффенхайма»?

    «Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз, ставки (к. 2.34) на футбол, чемпионат Германии, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Бавария»
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    «Бавария» выиграла девять из 11-ти предыдущих матчей Бундеслиги на выезде
    «Бавария» сыграет на выезде против «Хоффенхайма» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Марта 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» занимает четвертое место в таблице Бундеслиге после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

    Текущая победная серия «Хоффенхайма» составляет уже четыре матча. Команда Себастиана Хенесса выиграла у «Арминии», «Вольфсбурга», «Штутгарта» и «Кельна».

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бавария

  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.58
  • Ставка
    •

    В контексте предстоящего матча важно отметить, что «Хоффенхайм» выиграл восемь из десяти предыдущих матчей на своем поле.

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    На этом отрезке «Хоффенхайм» не смог набрать очков только в игре с дортмундской «Боруссией». В этом же матче клуб из Зинсхайма единственный раз пропустил больше двух мячей.

    «Бавария»

    «Бавария» находится на первой строчке в таблице чемпионата Германии, набрав в 25-ти матчах 59 очков.

    «Бавария» несколько дней назад разнесла «Зальцбург» (7:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые четыре мяча Рекордмайстер забил до 30-й минуты.

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    • Между тем, в Бундеслиге «Бавария» продолжает терять очки. В прошлую субботу команда Юлиана Нагельсманна сыграла вничью на своем поле с леверкузенским «Байером» (1:1).

    Но самым неприятным стало поражение от «Бохума» в середине февраля. «Бавария» тогда уступила середняку со счетом 2:4.

    «Бавария» выиграла девять из 11-ти предыдущих матчей Бундеслиги на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Хоффенхайм» в этом матче можно поставить за 5.30, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Баварии» — за 1.62.

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    С одной стороны, все очевидно, но при этом все равно нельзя исключать вариант, при котором «Хоффенхайм» может как минимум не проиграть.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Баварии» + обе команды забьют за 2.34.

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    «Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» проиграет на поле «Хоффенхайма»?
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