«Бавария» сыграет на выезде против «Хоффенхайма» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает четвертое место в таблице Бундеслиге после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

Текущая победная серия «Хоффенхайма» составляет уже четыре матча. Команда Себастиана Хенесса выиграла у «Арминии», «Вольфсбурга», «Штутгарта» и «Кельна».

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бавария 1 4.60 X 4.90 2 1.58 Ставка

В контексте предстоящего матча важно отметить, что «Хоффенхайм» выиграл восемь из десяти предыдущих матчей на своем поле.

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На этом отрезке «Хоффенхайм» не смог набрать очков только в игре с дортмундской «Боруссией». В этом же матче клуб из Зинсхайма единственный раз пропустил больше двух мячей.

«Бавария»

«Бавария» находится на первой строчке в таблице чемпионата Германии, набрав в 25-ти матчах 59 очков.

«Бавария» несколько дней назад разнесла «Зальцбург» (7:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые четыре мяча Рекордмайстер забил до 30-й минуты.

Между тем, в Бундеслиге «Бавария» продолжает терять очки. В прошлую субботу команда Юлиана Нагельсманна сыграла вничью на своем поле с леверкузенским «Байером» (1:1).

Но самым неприятным стало поражение от «Бохума» в середине февраля. «Бавария» тогда уступила середняку со счетом 2:4.

«Бавария» выиграла девять из 11-ти предыдущих матчей Бундеслиги на выезде.

Прогноз и ставка

На «Хоффенхайм» в этом матче можно поставить за 5.30, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Баварии» — за 1.62.

С одной стороны, все очевидно, но при этом все равно нельзя исключать вариант, при котором «Хоффенхайм» может как минимум не проиграть.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 1.93.



Также можно рассмотреть ставку на победу «Баварии» + обе команды забьют за 2.34.