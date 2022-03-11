Во втором туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2022 «Актобе» дома сыграет против «Атырау». Поединок состоится 11 марта и начнется в 13:00 по мск. «Актобе» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Актобе»

Прошлый розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу «Актобе» завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, очень много проиграв еврокубковой зоне.

За 26 проведенных игр коллектив отпраздновал девять викторий, 11 раз он уходил с поля поверженным и расписал шесть мировых, забил 35 мячей, а пропустил на пять больше.

В межсезонных спаррингах команда добыла лишь одну викторию, обыграв краснодарскую «Кубань» 2:0, еще дважды она сыграла вничью и трижды уступала.

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Новый сезон «Актобе» начал с поражения, проиграв на выезде 0:2 «Кайрату», который прошлый чемпионат завершил на третьей позиции.

«Атырау»

«Атырау» в прошлом сезоне финишировал на 11 месте среди 14 участников. Опасную зону он опередил на девять пунктов, так что особо не переживал на счет вылета.

За всю турнирную дистанцию минувшего первенства команда смогла добыть семь викторий, столько же встреч она свела вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей — 25:40.

При подготовке к новому сезону коллектив провел лишь три контрольных поединка, ни разу не выиграв в них. Сперва он дважды расписал мировые, а затем уступил клубу из Польши.

На старте нового сезона «Атырау» на своем поле сыграл 0:0 с новичком элиты «Аксу».

«Актобе» выиграл у «Атырау» в последних четырех из пяти очных встреч и раз между ними была мировая.

Прогноз и ставка на «Актобе» — «Атырау»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Актобе» предлагают — 1.84.

На викторию «Атырау» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.52.

«Актобе» удачно в последнее время играет с «Атырау», зачастую побеждая, особенно дома. Так что здесь прогнозируем викторию хозяев.