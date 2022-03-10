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    «Славия» не оставит шансов австрийцам

    «Славия» Прага — ЛАСК. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, 10 марта 2022 года

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    «Славия» Прага
    «Славия» П сыграет на своем поле с ЛАСКом в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Славия» Прага — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:45 ЛАСК ЛАСК
  • Линц
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    «Славия» П

    Эта команда в предыдущем раунде прошла «Фенербахче». Чехи выиграли дважды по 3:2, и этим показали свою силу.

    В своем чемпионате «Славия» П в последнем туре добыла три пункта. В дерби со «Спартой» была добыта важнейшая виктория (2:0).

    Коэффициенты матча Славия П — ЛАСК

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице чемпионата «Славия» П лидирует. Правда, отрыв от «Виктории» измеряется лишь дополнительными показателями.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Пражане весьма надежны в обороне. В 24 матчах чемпионата Чехии они пропустили всего 16 мячей.

    ЛАСК

    Эта команда в своем чемпионате выступает ниже своих возможностей. ЛАСК находится на скромном 8 месте в таблице.

    У ЛАСКа имеются заметные трудности с реализацией. В 22 матчах чемпионата Австрии команда забила только 28 раз.

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  • Вчера

    • В минувшем туре своего чемпионата ЛАСК вновь разочаровал результатом. Команда минимально уступила «Вольфсбергеру».

    Наверняка в этой встрече австрийцы будут действовать вторым номером. Вот только проблемы в атаке могут помешать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Славию» П за 1.85, на ничью за 3.86, а на ЛАСК — за 4.48.

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    Чехи выглядят банально мощнее оппонента.

    Гости не выигрывали в двух последних поединках.

    Пражане по игре смотрятся солиднее оппонента, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Фора «Славии» П -0.75 с коэффициентом 2.05.

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    «Славия» Прага — ЛАСК: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» не оставит шансов австрийцам
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