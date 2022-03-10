«Славия» П сыграет на своем поле с ЛАСКом в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Славия» Прага — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» П

Эта команда в предыдущем раунде прошла «Фенербахче». Чехи выиграли дважды по 3:2, и этим показали свою силу.

В своем чемпионате «Славия» П в последнем туре добыла три пункта. В дерби со «Спартой» была добыта важнейшая виктория (2:0).

Коэффициенты матча Славия П — ЛАСК 1 1.73 X 3.75 2 4.80 Ставка

В турнирной таблице чемпионата «Славия» П лидирует. Правда, отрыв от «Виктории» измеряется лишь дополнительными показателями.

Все прогнозы на Лигу конференций

Пражане весьма надежны в обороне. В 24 матчах чемпионата Чехии они пропустили всего 16 мячей.

ЛАСК

Эта команда в своем чемпионате выступает ниже своих возможностей. ЛАСК находится на скромном 8 месте в таблице.

У ЛАСКа имеются заметные трудности с реализацией. В 22 матчах чемпионата Австрии команда забила только 28 раз.

В минувшем туре своего чемпионата ЛАСК вновь разочаровал результатом. Команда минимально уступила «Вольфсбергеру».

Наверняка в этой встрече австрийцы будут действовать вторым номером. Вот только проблемы в атаке могут помешать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Славию» П за 1.85, на ничью за 3.86, а на ЛАСК — за 4.48.

Чехи выглядят банально мощнее оппонента .

Гости не выигрывали в двух последних поединках.

Пражане по игре смотрятся солиднее оппонента, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Фора «Славии» П -0.75 с коэффициентом 2.05.