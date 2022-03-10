«Славия» Прага

«Славия» П
Эта команда в предыдущем раунде прошла «Фенербахче». Чехи выиграли дважды по 3:2, и этим показали свою силу.
В своем чемпионате «Славия» П в последнем туре добыла три пункта. В дерби со «Спартой» была добыта важнейшая виктория (2:0).
Коэффициенты матча Славия П — ЛАСК
В турнирной таблице чемпионата «Славия» П лидирует. Правда, отрыв от «Виктории» измеряется лишь дополнительными показателями.
Все прогнозы на Лигу конференций
Пражане весьма надежны в обороне. В 24 матчах чемпионата Чехии они пропустили всего 16 мячей.
ЛАСК
Эта команда в своем чемпионате выступает ниже своих возможностей. ЛАСК находится на скромном 8 месте в таблице.
У ЛАСКа имеются заметные трудности с реализацией. В 22 матчах чемпионата Австрии команда забила только 28 раз.
В минувшем туре своего чемпионата ЛАСК вновь разочаровал результатом. Команда минимально уступила «Вольфсбергеру».
Наверняка в этой встрече австрийцы будут действовать вторым номером. Вот только проблемы в атаке могут помешать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Славию» П за 1.85, на ничью за 3.86, а на ЛАСК — за 4.48.
Чехи
Гости не выигрывали в двух последних поединках.
Пражане по игре смотрятся солиднее оппонента, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Фора «Славии» П -0.75 с коэффициентом 2.05.