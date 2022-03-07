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    Низовой матч в Бильбао?

    «Атлетик» — «Леванте». Прогноз (к. 2.12) и ставки на футбол, Примера, 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Леванте»
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    Икер Муниаин
    В заключительном матче 27 тура Примеры «Атлетик» встретится с «Леванте» на стадионе «Сан-Мамес». Событие состоится 7 марта в 23:00 мск. «Атлетик» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетик»

    «Баски» пытаются гнаться за зоной еврокубков, но пока отстают от нее на 7 очков. У клуба 37 пунктов на счету, которые позволяют ему занимать 8 место.

    «Атлетик» проиграл в прошлом туре разгромно проиграл «Барселоне» со счетом 0:4. Перед этим он с тем же счетом разгромил дома «Реал Сосьедад». Также отметим 2:3 с «Мальоркой».

    Дома «Атлетик» имеет серию из двух побед. За 4 домашних турах у «басков» 3 победы и одно поражение.

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    Текущая форма команды Марселино — 3 победы и 2 поражения, то есть 9 очков. По этому показателю она девятая.

    «Леванте»

    «Лягушки» продолжают пасти задних на дне турнирной таблицы. За 26 туров они набрали только 18 пунктов. При этом уже 3 тура подряд команда не терпит неудач, которых у нее 14 в нынешнем сезоне.

    Свою беспроигрышную серию «Леванте» начал с минимальной победы над «Атлетико», причем играя на выезде. После была ничья с «Сельтой» (1:1). 25 февраля гости разгромили на своем поле «Эльче» (3:0).

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    • За 5 туров «Леванте» набрал 7 очков и занимает десятое место по этому показателю. В гостях команда смогла выиграть только в одном из 5 выступлений.

    Не сыграют Рубен Везу, Хосе Кампанья, Шкодран Мустафи и Серхио Постиго.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты от букмекеров следующие: 1.60 на победу «Атлетика», 5.60 на победу «Леванте» и 4.20 на ничью.

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    В Примере команды между собой играют не очень зрелищно. В трех последних противостояниях забивалось не больше двух голов. Учитывая, что «Атлетик» проиграл две встречи подряд с учетом Кубка Испании, команда Марселино будет стараться прервать ее.

    В свою очередь «Леванте» тоже начал показывать зубы и наверняка поедет в Бильбао с целью продлить свою серию. В любом случае, хозяева хорошо играют дома и мы предлагаем поставить на двойной исход «1Х и ТМ 2.5» с коэффициентом 2.12.

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    «Атлетик» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. Низовой матч в Бильбао?
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