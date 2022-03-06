«Кайрат» сыграет на своем поле с «Актобе» в рамках 1-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 6 марта, начало — в 12:00 мск. «Кайрат» — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат» намерен стартовать ударно. Алмаатинцы ставят на начинающийся чемпионат максимальные цели.

Правда, без потерь в межсезонье не обошлось. Защитник Нурали Алип пробует свои силы в «Зените».

Нет сомнений, что «Кайрат» будет действовать в атакующем ключе. Курбан Бердыев — опытный специалист, который наверняка что-то придумает.

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Против «Актобе» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются семь побед в последних семи поединках.

«Актобе»

Эта команда прошлый чемпионат провела на своем уровне. 7 место в турнирной таблице — не самый слабый результат.

А вот в нынешнем сезоне «Актобе» рассчитывает на большее. В принципе, команда может пободаться даже за медали.

Правда, в зимних контрольных матчах «Актобе» выглядел не лучшим образом. Что ж, быть может, голы команда оставила на весну?!

«Актобе» в этом поединке наверняка будет рад даже ничьей. Вот только за такой исход еще предстоит побороться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.30, на ничью за 5.30, а на «Актобе» — за 10.00.

«Кайрат» традиционно успешно играет против «Актобе» .

Гости заметно уступают алмаатинцам в классе.

Команда Бердыева не должна испытать проблем в матче с «Актобе». Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1.75 с коэффициентом 2.00.