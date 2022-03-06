«Кайрат»
«Кайрат» намерен стартовать ударно. Алмаатинцы ставят на начинающийся чемпионат максимальные цели.
Правда, без потерь в межсезонье не обошлось. Защитник Нурали Алип пробует свои силы в «Зените».
Нет сомнений, что «Кайрат» будет действовать в атакующем ключе. Курбан Бердыев — опытный специалист, который наверняка что-то придумает.
Против «Актобе» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются семь побед в последних семи поединках.
«Актобе»
Эта команда прошлый чемпионат провела на своем уровне. 7 место в турнирной таблице — не самый слабый результат.
А вот в нынешнем сезоне «Актобе» рассчитывает на большее. В принципе, команда может пободаться даже за медали.
Правда, в зимних контрольных матчах «Актобе» выглядел не лучшим образом. Что ж, быть может, голы команда оставила на весну?!
«Актобе» в этом поединке наверняка будет рад даже ничьей. Вот только за такой исход еще предстоит побороться.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.30, на ничью за 5.30, а на «Актобе» — за 10.00.
«Кайрат»
Гости заметно уступают алмаатинцам в классе.
Команда Бердыева не должна испытать проблем в матче с «Актобе». Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1.75 с коэффициентом 2.00.