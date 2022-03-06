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    «Кайрат» стартует уверенно?

    «Кайрат» — «Актобе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Казахстана, 6 марта 2022 года

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    Курбан Бердыев
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Актобе» в рамках 1-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 6 марта, начало — в 12:00 мск. «Кайрат» — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 06 Марта 2022 года
    Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 12:00 Актобе Актобе
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Кайрат»

    «Кайрат» намерен стартовать ударно. Алмаатинцы ставят на начинающийся чемпионат максимальные цели.

    Правда, без потерь в межсезонье не обошлось. Защитник Нурали Алип пробует свои силы в «Зените».

    Нет сомнений, что «Кайрат» будет действовать в атакующем ключе. Курбан Бердыев — опытный специалист, который наверняка что-то придумает.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Актобе» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются семь побед в последних семи поединках.

    «Актобе»

    Эта команда прошлый чемпионат провела на своем уровне. 7 место в турнирной таблице — не самый слабый результат.

    А вот в нынешнем сезоне «Актобе» рассчитывает на большее. В принципе, команда может пободаться даже за медали.

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    • Правда, в зимних контрольных матчах «Актобе» выглядел не лучшим образом. Что ж, быть может, голы команда оставила на весну?!

    «Актобе» в этом поединке наверняка будет рад даже ничьей. Вот только за такой исход еще предстоит побороться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.30, на ничью за 5.30, а на «Актобе» — за 10.00.

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    «Кайрат» традиционно успешно играет против «Актобе».

    Гости заметно уступают алмаатинцам в классе.

    Команда Бердыева не должна испытать проблем в матче с «Актобе». Наши прогноз и ставка — Фора «Кайрата» -1.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Кайрат» — «Актобе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Кайрат» стартует уверенно?
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