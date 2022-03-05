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    Долгожданная виктория римлян?

    «Кальяри» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Серия А, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Лацио»
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    Чиро Иммобиле
    «Кальяри» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 22:45 мск. «Кальяри» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Марта 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Кальяри»

    «Кальяри» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь сардинцам нужно отрываться от трио аутсайдеров.

    Главной проблемой сардинцев является слабая оборона. В 27 матчах «Кальяри» пропустил 48 мячей.

    Коэффициенты матча Кальяри — Лацио

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Зато в предыдущем туре чемпионата «Кальяри» добыл три пункта. На выезде команда сумела переиграть «Торино» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Лацио» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей сардинцы проиграли четырежды.

    «Лацио»

    «Лацио» нынешний сезон проводит несколько ниже собственных возможностей. Команда привычно находится в районе борьбы за зону еврокубков.

    Сейчас лациале седьмые, притом, что атакуют превосходно (54 гола). Ну и, конечно, отметим Чиро Иммобиле с его 19 мячами в чемпионате.

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    • В предыдущем туре «Лацио» разочаровал. Дома команда уступила «Наполи» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в самом эндшпиле.

    Причем римляне не побеждают уже в четырех матчах к ряду. Так что Иммобиле и его партнерам пора браться за дело!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.08, на ничью за 3.40, а на «Кальяри» — за 3.60.

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    «Кальяри» испытывает трудности в обороне.

    «Лацио» прекрасно смотрится в атаке, забивая в среднем два мяча за игру.

    Атака римлян проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.08.

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    «Кальяри» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория римлян?
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