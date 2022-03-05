«Кальяри»
«Кальяри» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь сардинцам нужно отрываться от трио аутсайдеров.
Главной проблемой сардинцев является слабая оборона. В 27 матчах «Кальяри» пропустил 48 мячей.
Коэффициенты матча Кальяри — Лацио
Зато в предыдущем туре чемпионата «Кальяри» добыл три пункта. На выезде команда сумела переиграть «Торино» (1:2).
Против «Лацио» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей сардинцы проиграли четырежды.
«Лацио»
«Лацио» нынешний сезон проводит несколько ниже собственных возможностей. Команда привычно находится в районе борьбы за зону еврокубков.
Сейчас лациале седьмые, притом, что атакуют превосходно (54 гола). Ну и, конечно, отметим Чиро Иммобиле с его 19 мячами в чемпионате.
В предыдущем туре «Лацио» разочаровал. Дома команда уступила «Наполи» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в самом эндшпиле.
Причем римляне не побеждают уже в четырех матчах к ряду. Так что Иммобиле и его партнерам пора браться за дело!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.08, на ничью за 3.40, а на «Кальяри» — за 3.60.
«Кальяри»
«Лацио» прекрасно смотрится в атаке, забивая в среднем два мяча за игру.
Атака римлян проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.08.