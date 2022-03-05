«Кальяри» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 22:45 мск. «Кальяри» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь сардинцам нужно отрываться от трио аутсайдеров.

Главной проблемой сардинцев является слабая оборона. В 27 матчах «Кальяри» пропустил 48 мячей.

Коэффициенты матча Кальяри — Лацио 1 3.70 X 3.40 2 2.05 Ставка

Зато в предыдущем туре чемпионата «Кальяри» добыл три пункта. На выезде команда сумела переиграть «Торино» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

Против «Лацио» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей сардинцы проиграли четырежды.

«Лацио»

«Лацио» нынешний сезон проводит несколько ниже собственных возможностей. Команда привычно находится в районе борьбы за зону еврокубков.

Сейчас лациале седьмые, притом, что атакуют превосходно (54 гола). Ну и, конечно, отметим Чиро Иммобиле с его 19 мячами в чемпионате.

В предыдущем туре «Лацио» разочаровал. Дома команда уступила «Наполи» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в самом эндшпиле.

Причем римляне не побеждают уже в четырех матчах к ряду. Так что Иммобиле и его партнерам пора браться за дело!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.08, на ничью за 3.40, а на «Кальяри» — за 3.60.

«Кальяри» испытывает трудности в обороне .

«Лацио» прекрасно смотрится в атаке, забивая в среднем два мяча за игру.

Атака римлян проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.08.