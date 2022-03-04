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    «Хаддерсфилд» не будет медлить

    «Хаддерсфилд» — «Питерборо Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Чемпионшип, 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Питерборо Юнайтед»
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    Карлос Корберан
    «Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Питерборо Юнайтед» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Марта 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
  • Англия. Чемпионшип
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    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» бьется за повышение в классе. Причем сезон для команды начинался отнюдь не так весело.

    Главным бичом команды является несколько слабая реализация. В 35 матчах забито всего 46 мячей, что явно мало для одного из лидеров дивизиона.

    Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Питерборо Юнайтед

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Хаддерсфилд» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда уверенно одолела «Бирмингем» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Питерборо Юнайтед» команда в последние годы играет неудачно. Свидетельством тому являются две коллизии при трех паритетах в пяти последних матчах.

    «Питерборо Юнайтед»

    «Питерборо Юнайтед» нынешний сезон фактически проваливает. Команда явно стоит на вылет, замыкая турнирную таблицу Чемпионшипа.

    «Питерборо Юнайтед» в 33 матчах забил всего 33 раза. Притом, что в свои ворота команда пропустила уже 66 мячей.

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  • 28/02/2022

    • В предыдущем туре «Питерборо Юнайтед» вновь разочаровал результатом. Дома команда потерпела разгромное поражение от «Халл Сити» (0:3).

    Проблемы в обороне никуда не денутся и на сей раз. Похоже, серия удачных матчей против «Хаддерсфилда» прервется.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд» за 1.61, на ничью за 4.10, а на «Питерборо Юнайтед» — за 5.85.

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    «Хаддерсфилд» смотрится в разы сильнее аутсайдера.

    «Питерборо Юнайтед» слишком часто пропускает.

    Хозяева бьются за повышение в классе, и не должны испытать никаких проблем. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилда» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Хаддерсфилд» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на футбол. «Хаддерсфилд» не будет медлить
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