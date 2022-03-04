«Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Питерборо Юнайтед» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» бьется за повышение в классе. Причем сезон для команды начинался отнюдь не так весело.

Главным бичом команды является несколько слабая реализация. В 35 матчах забито всего 46 мячей, что явно мало для одного из лидеров дивизиона.

Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Питерборо Юнайтед 1 1.55 X 4.05 2 6.10 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Хаддерсфилд» разжился тремя зачетными пунктами. На выезде команда уверенно одолела «Бирмингем» (0:2).

Все прогнозы на футбол

Против «Питерборо Юнайтед» команда в последние годы играет неудачно. Свидетельством тому являются две коллизии при трех паритетах в пяти последних матчах.

«Питерборо Юнайтед»

«Питерборо Юнайтед» нынешний сезон фактически проваливает. Команда явно стоит на вылет, замыкая турнирную таблицу Чемпионшипа.

«Питерборо Юнайтед» в 33 матчах забил всего 33 раза. Притом, что в свои ворота команда пропустила уже 66 мячей.

В предыдущем туре «Питерборо Юнайтед» вновь разочаровал результатом. Дома команда потерпела разгромное поражение от «Халл Сити» (0:3).

Проблемы в обороне никуда не денутся и на сей раз. Похоже, серия удачных матчей против «Хаддерсфилда» прервется.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд» за 1.61, на ничью за 4.10, а на «Питерборо Юнайтед» — за 5.85.

«Хаддерсфилд» смотрится в разы сильнее аутсайдера.

«Питерборо Юнайтед» слишком часто пропускает .

Хозяева бьются за повышение в классе, и не должны испытать никаких проблем. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилда» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.